Müll illegal abgestellt - Anwohner sind sauer

Von Schwäbische Zeitung

Mehr als die Hälfte der Kinder, die im Straßenverkehr tödlich verunglücken, waren gar nicht oder nicht richtig gesichert, teilt die Polizei mit. Dabei seien folgenschwere Verletzungen vermeidbar, was ein Ulmer Fall nun wieder zeigte. Als Polizisten am Dienstag eine Autofahrt einer Familie in Ulm gestoppt hatten, trauten sie ihren Augen kaum.

Ein dreijähriger Bub stand zwischen den Sitzen und auf dem Rücksitz saß die Mutter. Sie hatte ihr wenige Monate altes Baby auf dem Schoß.