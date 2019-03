Mädelsflohmarkt, „weil’s Spaß macht“

Sie sind geübt in der Veranstaltung von Basaren aller Art. Mit ihrem Mädelsflohmarkt betreten jedoch auch die Mitglieder der Frauengruppe Obersulmetingen Neuland: Am Samstag, 30. März, gibt es in der Mehrzweckhalle Obersulmetingen Kleider, Schmuck, Handtaschen und Accessoires. Kurz: Alles, was Frauen brauchen.

Es ist ihre erste Veranstaltung in der größeren Halle; bislang haben die Frauen, die auf einen festen Mitgliederstamm von etwa einem Dutzend Mitgliedern bauen können, durchweg in der Obersulmetinger Schulturnhalle ihre Waren angeboten. Begonnen hatte alles Ende der 90er Jahre mit den Babybasaren des Kindergartens. Im Jahr 2003 hat sich daraus die Frauengruppe gegründet, es folgten etliche Märkte verschiedener Art: Zu den Babybasaren kamen ein Ostermarkt (2004 bis 2007), die Beteiligung am Adventsmarkt der Kirchengemeinde (2000 bis 2006), dann der seit 2006 zweimal jährlich stattfindende Bücherbasar und seit 2007 der Haushalts- und Dekomarkt, der stets im Herbst über die Bühne geht.

Samstag: Baby-Flohmarkt

Die Organisation des Baby-Basars, für den rund 50 Helferinnen und Helfer benötigt werden, hat die Gruppe nach 20 Jahren an jüngere Mütter im Ort übergeben. Die nächste Auflage findet am Samstag, 9. März, von 14 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle statt.

Für den ersten Mädelsflohmarkt wäre es dort aber zu eng, zudem gibt's bei der Mehrzweckhalle mehr Parkplätze, drum zieht die Gruppe nun in die größere Halle um. Dort können Anbieter Tische mieten und als Selbstverkäufer auftreten. Den Erlös des Marktes will die Frauengruppe wieder für einen guten Zweck spenden – so haben es die Frauen bisher immer gehalten.

Im Lauf der Jahre sind dabei einige Tausend Euro zusammengekommen. In den Genuss von Spenden sind dabei nicht nur die örtliche Schule oder der Kindergarten, die Ministranten, die Sternsinger oder diverse Einrichtungen der Kirchengemeinde gekommen. Auch ein Kinderhospiz oder Krankenhaus-Clowns haben sich bereits über eine Spende der Frauengruppe gefreut. Der Adressat stehe diesmal noch nicht fest, die Frauen sind aber zuversichtlich, wieder die richtige Stelle zu finden.

Diese Zuwendungen sehen die Frauen jedoch nicht als einzige Motivation für ihr Wirken. Es gehe ihnen vor allem auch um die Begegnungen. „Man trifft Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht“, sagt Ulrika Schirmer vom Organisationsteam. „Wir machen es, weil's Spaß macht.“