Lustige Einblicke in die Übungsstunden

Am Sonntagnachmittag war es wieder soweit. Die verschiedenen Gruppierungen der Abteilung Turnen des TSV Laupheim gewährten beim jährlichen Nikolausturnen einen Einblick hinter die Kulissen. Dabei wird gezeigt, was in den einzelnen Übungsstunden erlernt wird.

Mit einem Zitat von Wilhelm Freiherr von Humboldt begrüßte Hilmar Kopmann, Präsident des TSV, die zahlreichen Gäste. „Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ Diese Verbindungen stelle auch der Sport her, so Kopmann. Ob jung oder alt, Eltern, Großeltern oder Kinder, alle seien darin vereint.

Kopmann dankte allen Helferinnen und Helfern, die diesen Nachmittag vorbereitet und gestaltet haben. Sein Dank galt den Organisatoren des TSV und allen Besucher, die dem Verein jetzt schon viele Jahre die Treue halten.

Wenn sie an der Nikolaus denke, sagte die Erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, Eva-Britta Wind, dann stelle sie sich einen großen, dicken Menschen vor, der Plätzchen verteile. An Sport denke sie dabei eigentlich eher nicht. Aber er schafft es doch, am Nikolausabend so vielen Kindern auf der Erde Geschenke zu bringen. Das sei ja auch durchaus eine richtig sportliche Leistung, meinte sie scherzhaft.

Beim TSV seien die sportlichen Leistungen ohne die Unterstützung von allen Eltern und den Übungsleitern nicht möglich. „Vielen Dank dafür. Ich möchte dem Verein gratulieren, dass er es wieder geschafft hat dieses Nikolausturnen auf die Beine zu stellen“, so die Erste Bürgermeisterin.

Ein kunterbunt vielfältiges Bild in der Halle

In der Rottumhalle bot sich ein kunterbuntes, vielfältiges Bild. Von den kleinsten Sportlern beim Eltern-Kind-Turnen angefangen über Vorschul-Kinder-, Buben- und Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, bis hin zu den 24hTrickstern zeigten alle abwechslungsreiche Darbietungen. Begeisterten Beifall erhielt auch die Sportgruppe der Menschen mit Behinderung. Sie zeigten kräftigende Übungen mit dem Theraband.

Koordination und Beweglichkeit sind das A und O beim Geräteturnen. Die Turnerinnen zeigten Sprünge über den Kasten oder Übungen auf der Bodenmatte.

Mit einem schwungvollen Fähnchentanz begeisterten die Mädchen und Jungen des Kleinkinderturnens und auch die kleinen Schneemänner des Eltern-Kind-Turnens wusste sich schon gekonnt in Szene zu setzen. Einen mitreißenden Auftritt präsentierten auch die 24h Trickster. Bei ihren Überschlägen konnte einem ganz schwindlig werden.

Konzentriert waren die Geräteturnerinnen auf dem Schwebebalken und die jungen Damen der Rhythmischen Sportgymnastik zeigten anmutige Choreographien und Tänze. Alle Teilnehmer am Nikolausturnen waren mit viel Eifer dabei und der kräftige Beifall der Zuschauer war mehr als verdient.