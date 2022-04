Lokale Agenda Laupheim überreicht Spende für die städtischen Kindergärten

Kurz vor Ostern gab es in der Kita Wirbelwind Grund zur Freude. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, überreichten Karl Boss und Konrad Schäfer von der „Lokalen Agenda 21 Laupheim Verkehr und Mobilität“ einen Scheck in Höhe von 2.691,97 Euro an die städtischen Kindergärten. Den Scheck nahm Sigrid Scheiffele, Leiterin des Amtes für Bildung und Betreuung entgegen. Elke Lallemand, die Leiterin der Kita Wirbelwind, weiß bereits genau, für was der „Wirbelwind-Anteil“ der Summe genutzt werden soll. „Wir möchten einen Baum in unserem Kita-Garten pflanzen. Das Geld wird damit sehr nachhaltig angelegt“, sagt sie. Bei der Summe handelt es sich um die Einnahmen, die der Arbeitskreis durch seine Fahrradflohmärkte eingenommen hatte. Konrad Schäfer ist seit 2006 Sprecher der Lokalen Agenda, die im Jahr 2001 gegründet wurde, die allerdings jetzt wegen mangelndem Nachwuchs beschlossen habe, ihr Engagement ruhen zu lassen. Über 20 Jahre lang habe der Verein wichtige Impulse rund um das Thema Mobilität in Laupheim gesetzt. Ziel sei es gewesen, Anregungen zu geben, um die Verkehrslage in der Stadt weiter zu verbessern. „Es ist sehr schade, dass sich nicht jüngere Mitglieder gefunden haben, die sich in diesem wichtigen Thema einbringen möchten. Das Engagement und das Wissen von Bürgerinnen und Bürgern ist sehr wertvoll und es wäre schön, wenn sich diese stärker einbringen können“, so Karl Boss.