Lokalderby ist ein Kellerduell

Unter keinem guten Stern steht das Lokalderby in der Handball-Württembergliga zwischen dem HRW Laupheim und der HSG Langenau-Elchingen, das am Samstag um 19.30 Uhr in der Laupheimer Rottumhalle ausgetragen wird. Beide Mannschaften sind in ihren ersten beiden Begegnungen nicht gut aus den Startlöchern gekommen.

Die Rot-Weißen mussten sich zweimal jeweils recht knapp gegen die beiden Titelaspiranten TSV Heiningen (zu Hause) und TSV Deizisau (auswärts) geschlagen geben. Und auch die HSG verbuchten gegen den TSV Wolfschlugen (auswärts) und die MTG Wangen (zu Hause) zwei Pleiten. So geht es nun für beide Mannschaften um die ersten Punkte, um sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.

„Es hat sich gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, schöpft HRW-Betreuer Sven Stührmann Mut aus den beiden ersten Auftritten, die jeweils erst nach großem Kampf verloren gegangen waren. Doch für einen Erfolg gegen Langenau müsse die Mannschaft weiterhin geschlossen auftreten und konsequent verteidigen. „Außerdem geht es darum, unser Spiel im Angriff über 60 Minuten durchzuziehen“, so Stührmann. Es hat allerdings auch Gründe, dass die Laupheimer ihre Leistung zuletzt nicht über die volle Spielzeit gezeigt haben: Verletzungs- und studienbedingt fehlten immer wieder wichtige Spieler wie zuletzt Roland Kroll und Patrick Müller. Tim Rodloff und Yannick Niederbacher fehlen schon so lange, dass sie beim Blick auf die Verletztenliste schon fast gar nicht mehr genannt werden. So ging den Rot-Weißen zuletzt jeweils in der Schlussphase der Begegnungen die Puste aus. Gegen die HSG Langenau/Elchingen sind aber zumindest wieder Kroll und Müller mit von der Partie. Und womöglich ist auch Zugang Brane Dodig einsatzfähig. „Das würde unsere Möglichkeiten enorm erweitern“, glaubt Stührmann.

Allerdings werden die Gäste aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs sicherlich in Laupheim auch alles daran setzen, die ersten Punkte mitzunehmen. Die Spieler von Trainer Hartwig Schenk spielen seit Jahren einen Handball mit viel Tempo. Darüber hinaus hat die HSG einen starken Kreisläufer und gute Rückraumschützen in ihren Reihen. Ein großes Plus liegt sicherlich auch darin, dass Langenau-Elchingen seit Jahren mit annähernd der gleichen Mannschaft spielt, sodass die Abläufe innerhalb des Teams gut klappen.

„Aber alle Theorie hilft nicht viel weiter: Es ist Derbytime und da spielen die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison keine Rolle“, sagt Sven Stührmann. Und HRW-Trainer Mihut Pancu fügt hinzu: „Das Derby in eigener Halle wollen wir natürlich gewinnen!“ So erwarten die Laupheimer Verantwortlichen eine hart umkämpfte Begegnung, so wie es in den vergangenen Jahren auch meistens war. Für das Unternehmen Derbysieg setzen die Rot-Weißen auch auf ein lautstarkes Laupheimer Publikum.