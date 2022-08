LKZ schlägt Lager in Schluderns auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg war vom 19.-21. August zu Gast bei den Südtiroler Ritterspielen in Schluderns. Als Teilnehmer in der nachgestellten Calvenschlacht von 1499 zogen die Landsknechte mit ihren Helebarden und Piken in den Kampf. Aber auch an verschiedenen Standauftritten konnte der ganze Verein mit großem Spaß sein Können präsentieren.