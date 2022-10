Live durch Universum fliegen

Das Laupheimer Planetarium bietet in der „Tour durchs Universum“ atemberaubende Raumflüge „live“ gesteuert und in Echtzeit berechnet. Start ist am Samstag, 8. Oktober ,um 20.15 Uhr.

Die „Tour durchs Universum“ ermöglicht es den Besuchern, auf andere Weise durchs All zu fliegen als in den herkömmlichen Planetariumsprogrammen. Dabei bietet die Anbindung an wissenschaftliche Datenbanken in Verbindung mit den Ganzkuppel-Videoprojektoren Weltraumreisen mit „Live“-Steuerung ohne vorherige Programmierung. Die Anblicke auf der Reiseroute werden in Echtzeit aus riesigen Datenmengen berechnet. „Raumpilot“ und fachkundiger „Reiseführer“ ist Michael Bischof vom Vorstand der Volkssternwarte Laupheim. „Zwischendurch bleibt auch Zeit zum Schauen und Staunen mit Musikuntermalung“, verspricht er.