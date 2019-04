Literatur unter der Leselampe

Sechs – teilweise bekannte, teilweise eher unbekannte – literaturbegeisterte Laupheimer Menschen haben am Samstagabend in der Stadtbibliothek bei „Laupheim liest“ jeweils ein Buch ihrer Wahl vorgestellt. Die Lesung fand innerhalb der Veranstaltungen zum 150-jährigen Jubiläum der Stadterhebung Laupheims statt.

Im Untergeschoss der Stadtbibliothek hatten die Zuhörer bei gedimmtem Licht an runden Tischen Platz genommen und warteten gespannt auf die Lesenden. Die Begrüßung der Gäste erfolgte durch Bibliotheksleiterin Christiane Scherer und Oberbürgermeister Gerold Rechle, der das wunderbare Ambiente lobte, das extra für diesen Abend geschaffen wurde. Durch den Abend führte Bibliothekarin Jutta Henrich, die bereits zu Beginn viele spannende und lustige Geschichten versprach.

Als erste Lesende durfte sich die Schülerin Cagla Türk auf den beigen Sessel setzen, der auf einem kleinen Podest vor dem Publikum stand und von einer hellen Leselampe angestrahlt wurde. Das Buch, das sie mitgebracht hatte, trägt den Titel „Selbstbestimmt leben – Wege zum Ich“, ein Ratgeber des argentinischen Psychiaters und Autors Jorge Bucay. „Ich habe das Buch von einer Person bekommen, die mich in einer schwierigen Zeit unterstützt hat“, sagte Cagla. Das Buch handelt von der Frage nach einem selbstbestimmten Leben, von der Abgrenzung des Ich von anderen und endet mit der Feststellung, dass nur wer mit sich selbst glücklich ist, auch ein erfülltes Zusammenleben mit anderen Menschen führen kann.

Vom Fragen und Antworten

Im Anschluss betrat Ernst Latza die Bühne. Im Gepäck hatte er ein Buch von Hanns Josef Ortheil mit dem Titel „Das Kind, das nicht fragte“. Der Roman dreht sich um den Ethnologen Benjamin Merz, der das Beziehungsgeflecht der Menschen in Mandlica, einer Kleinstadt in Sizilien, erkunden möchte. Allerdings bereitete ihm seit seiner Kindheit das Fragenstellen, eine Fähigkeit, auf der seine Arbeit eigentlich aufbaut, große Schwierigkeiten. Aufgewachsen mit vier wesentlich älteren Brüdern, traute er sich lange Zeit nicht zu antworten – erst eine Begegnung mit einem Priester änderte sein Leben.

Das nächste Werk, das von Brigitte Angele vorgestellt wurde, stammt vom Laupheimer Dichter Karl Dilger und trägt den Titel „Eiser Hoimet – Gedichte in oberschwäbischer Mundart“. Brigitte Angele entführte die Zuhörer in die Welt der schwäbischen Dichtung und stellte Auszüge des Buches über das Leben in Laupheim und Umgebung zur Zeit Dilgers vor. „Ich kannte Karl Dilger persönlich, das musikalische Talent hatte er vom Vater, das dichterische von seiner Mutter“, sagte Brigitte Angele.

Unterhaltsam ging es mit dem Buch „Das neue total gefälschte Geheim-Tagebuch vom Mann von Frau Merkel“ von Christoph Maria Herbst weiter, das sich Schüler Moritz Löffler für den Abend ausgesucht hatte. Das Buch über den Ehemann Merkels, Joachim Sauer, ist eine Satire in Tagebuchformat. „Es nimmt die Politiker um Frau Merkel ganz schön auf die Schippe“, sagt Löffler. Das Publikum amüsierte sich köstlich über den ulkigen „Stiftung von der Leyen- Test“ oder den Reisebericht vom Besuch Merkels bei der englischen Queen.

Moritz bald als „Morri“-Assistent?

Besonders freuen dürfte sich Moritz über den Vorschlag vom ebenfalls anwesenden Kommentator der Heimatfestumzüge, Hans-Peter „Morri“ Rieger, der sich den Schüler nach seinem Auftritt gut als Co-Kommentator für den Kreativ-Umzug am Heimatfest vorstellen könne. Das Publikum befeuerte den Vorschlag mit Applaus.

Ein besonders packendes Buch von Peter Heller mit dem Titel „Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte“ präsentierte Diana Hofmann dem Publikum. Der Endzeitroman handelt von Hig und seinem Hund Jasper, die beide den Weltuntergang überlebt haben. Gemeinsam mit dem Nachbarn Bangley, einem weiteren Überlebenden und seines Zeichens verrückter Waffennarr, leben sie auf einem ehemaligen Flugplatzgelände. Konflikte mit anderen Überlebenden der Katastrophe sind vorprogrammiert, und nicht selten enden diese Begegnungen mit Fremden auch tödlich.

Zuletzt stellte Markus Erb, Lehrer am Carl-Laemmle-Gymnasium, das Buch „Die Stadt der Träumenden Bücher“ von Walter Moers vor. Erb nahm die Zuhörer auf eine kurze Reise durch die fantastische Welt des Dichters und Lindwurms Hildegunst von Mythenmetz mit, der während seines Abenteuers und der Suche nach dichterischer Inspiration in der sagenumwobenen Stadt Buchhaim viele faszinierende Wesen kennenlernt.

Musikalisch führte das Duo „echt klang“ durch den Abend. Die beiden Musiker Manuela Buschhüter (Gesang) und Michael Böhm (Gitarre) interpretieren Songs aus der Popkultur akustisch und verleihen ihnen somit eine neue interessante Note.