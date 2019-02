„Liederkranz“ plant Jubiläumsmatinee

Seine 71. Hauptversammlung hat der „Liederkranz“ Baustetten am Samstag im Vereinsheim abgehalten. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr standen vor allem Ehrungen im Vordergrund. Allen voran die Ehrung von Gründungsmitglied Josef Sontheimer für mehr als 70 Jahre aktive Mitgliedschaft im „Liederkranz“.

„Auch das 70. Jahr des Bestehens des ,Liederkranzes’ gestaltete sich wieder sehr arbeitsintensiv“, berichtete Angelika Leicht vom geschäftsführenden Vorstandsteam. Neben mehreren Ständchen an runden Geburtstagen standen traditionelle Unternehmungen auf dem Programm. Im Februar fand der „Küchlesverkauf“ mit Kaffeenachmittag im Vereinsheim statt. Im April beteiligten sich die Sängerinnen und Sänger am Behindertentag. Zahlreiche Gäste lockte auch im Jahr 2018 das Maul-taschenessen im Juni an.

Ebenso traditionell ging es mit der Gestaltung der kleinen Heimatstunde im Hospital zum Heiligen Geist weiter. „Diese Feier ist für die Bewohner des Heims eine schöne Abwechslung“, dankte Leicht den teilnehmenden Mitgliedern. Beim Jubiläumstreffen der Partnerschaft zwischen Baustetten und dem Vallée de la Béthune übernahm der „Liederkranz“ die sonntägliche Bewirtung. Dennoch seien dies insgesamt etwas weniger Veranstaltungen als in den Jahren zuvor gewesen, gab Gabi Braig bekannt. In ihrem Kassenbericht musste sie deshalb ein kleines Minus verkünden. Dank guter Rücklagen sei dies aber gut zu verschmerzen. Der Verein stehe solide da.

Höhepunkt des Jahres 2018 sollte im September das große Jubiläumskonzert werden. Aufgrund einer schweren Erkrankung der langjährigen Chorleiterin habe man sich jedoch dazu entschlossen, dieses abzusagen, berichtete Hilde Ksiazkiewicz vom geschäftsführenden Vorstandsteam. Im November mussten die Sängerinnen und Sänger ihre ehemalige Chorleiterin zu Grabe geleiten.

Großer Dank ging an Otmar Keller, der die Chorleitung seither vorübergehend übernommen hat. „Ich lasse den Chor nicht im Stich und werde die Proben so gut wie ich kann durchführen“, sagte er und bat um Verständnis, falls die eine oder andere Chorprobe im kommenden Jahr doch einmal abgesagt werden müsse. Als Ausblick auf das Jahr 2019 verkündete Keller, dass für den 7. April eine große Jubiläumsmatinee zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Simone Rieger geplant ist.

Vorstandsteam wiedergewählt

Der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Hertenberger beantragte die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands und der Kassiererin. Bei den Wahlen wurde das geschäftsführende Vorstandsteam mit Angelika Leicht, Hilde Ksiazkiewicz und Alois Bischof einstimmig wiedergewählt. Gabi Bischof scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Team aus und stand auch nicht mehr für das Amt der Kassiererin zur Verfügung. Es bleibt damit unbesetzt. Die Aufgaben sollen vorerst vom geschäftsführenden Vorstandsteam übernommen werden. Zum Kassenprüfer wurde Bernhard Leitte gewählt. Der Beirat setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Maria Bischof, Lore Bucher, Waltraud Prüssing, Reinhard Fromm (Notenwart), Uli Romer, Rita Kober (Singwart) und Anton Friedel (Fahnenträger).

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im „Liederkranz“ Baustetten ist in Abwesenheit Rita Hermann vereinsintern geehrt worden. Elisabeth Rehm erhielt für 20 Jahre Treue zum Chorgesang die bronzene Ehrennadel des Oberschwäbischen Chorverbands, ebenso in Abwesenheit Anton Blersch. Für 40 Jahre wurde Egon Paulmaier mit der silbernen Nadel geehrt.

Eine besondere Ehrung erhielt Gründungsmitglied Josef Sontheimer, der seit über 70 Jahren aktiv im „Liederkranz“ Baustetten tätig ist. „Du hast den Verein nicht nur beim Singen geprägt, sondern du warst auch von 1961 bis 1981 unser Erster Vorsitzender. Anschließend hast du dich im Ausschuss eingebracht“, lobte das geschäftsführende Vorstandsteam. Bei unzähligen Veranstaltungen sei Sontheimer dabei gewesen. Sein ganzes Leben galt und gelte heute noch dem „Liederkranz“.