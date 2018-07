Liane Probst zeigt Lebenslinien

Liane Probst stellt am kommenden Wochenende in der Galerie Schranne 35 Werke unter dem Titel „life-lines" aus. „In jedem Bild spiegeln sich Emotionen aus meiner jeweiligen Lebensphase wider, die ich durch die Malerei festhalten kann“, sagt die Laupheimer Künstlerin.

Die überwiegend aus den vergangenen zwei bis drei Jahren stammenden Werke beinhalten sowohl figürliche als auch abstrakte Motive. Auf einem ihrer Bilder präsentiert Liane Probst ihre persönlichen „life-lines“: „Die Lebenslinien stehen für die drei Phasen meines Lebens, in denen ich mich neu erfunden habe.“

Zur öffentlichen Vernissage am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Schranne tritt auch ein Performance-Künstler aus Österreich auf. Er schlüpft in die Rolle des Michael Jackson und bietet „eine Mischung aus Robot und Pantomime“ dar.

Die Ausstellung in der Galerie Schranne ist am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Mai, jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.