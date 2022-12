Letzter Vorhang für den „gestiefelten Kater“

Nach zwei Jahren der Entbehrungen hat die Amateurbühne Laupheim an die Erfolge der Jahre vor Corona angeknüpft. Mit einigen neu dazu gestoßenen Schauspielern und einem Kern-Team, das die Amateurbühne Laupheim schon viele Jahre begleitet, wurde das Märchen „Der gestiefelte Kater“ neu aufgelegt. In der 35-jährigen Vereinsgeschichte zum dritten Mal nach 1993 und 2011. Bei acht ausverkauften Aufführungen in Laupheim und Umgebung bereitete die Amateurbühne wieder viele Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde der Amateurbühne eine vorweihnachtliche Freude.

Doch etwas war 2022 anders: Die Aula des Gymnasiums steht der Theatergruppe seit diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Dies musste die Amateurbühne schmerzlich hinnehmen. Sehr dankbar ist die Gruppe deshalb dafür, dass sie in der Mensa ihr Märchen aufführen konnte. Doch der Raum dort ist etwas kleiner und bietet weniger Sitzplätze, als es die Amateurbühne Laupheim gerne hätte.

Nun aber gilt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So sucht die Amateurbühne schon bald das nächste Märchen aus, dass das Team im Jahr 2023 aufführen wird, und sie sucht auch nach einer Möglichkeit, das Platzangebot für Zuschauer zu erhöhen. Auch sucht die Schauspielgruppe jedes Jahr nach neuen, jungen Schauspielern. Theater spielen bei der Amateurbühne Kinder vom Vorschulalter bis zum Ausbildungsalter, doch die jungen Schauspieler entwachsen regelmäßig der Schauspielerei. Für diese jungen Leute braucht die Gruppe immer wieder dringend Ersatz.

Wer also Interesse an der Schauspielerei hat, ist eingeladen, sich das anzusehen. Wem die Schauspielerei nicht so liegt, aber sonstige Talente einbringen kann, ist ebenso eingeladen, vorbeizukommen. Interessierte Familien sind ebenfalls willkommen, denn es gibt genügend zu tun. Vor der Bühne agieren dann zum Beispiel die jungen Schauspieler und hinter der Bühne die erfahrenen Eltern. Die Amateurbühne ist für ihre Mitglieder eine große Familie.