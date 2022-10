73 000 neue Bücher jedes Jahr … was soll man nur lesen? In einem offenen Zirkel am Dienstag, 8. November, von 19 bis 20.30 Uhr, für alle stellt Florian L. Arnold, Verleger, Autor und Buchgestalter, anregende Lektüre vor, von „Uralt” bis Gegenwart. Aber auch die Kursteilnehmer bringen ihre Literaturtipps mit. Es wird gelesen, diskutiert und eventuell selbst geschrieben.