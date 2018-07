Leitung beschädigt: Sechs Häuser evakuiert, 130 Haushalte ohne Gas

Bei Erdarbeiten am Kabelnetz ist am Montagvormittag im Laupheimer Teilort Untersulmetingen eine Gasleitung beschädigt worden. Die Bewohner von sechs Häusern wurden vorsorglich evakuiert, 130 Haushalte waren vorübergehend ohne Gas.

„Eine Hauptleitung ist beschädigt worden“, berichtete OB Gerold Rechle am Montagabend im Gemeinderat. Gas trat aus. Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter des Energieversorgers Erdgas Südwest eilten vor Ort und hatten die Lage laut Rechle schnell unter Kontrolle.

Zur Sicherheit mussten die Bewohner der angrenzenden Häuser in der Kreppachstraße ihre Wohnungen verlassen, teilte die Polizei mit. Auch wurde davor gewarnt, in dem Gebiet mit leicht entzündlichen Stoffen zu hantieren. Am Nachmittag konnten die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Die Straße blieb über Stunden für den Verkehr gesperrt.

Zur Reparatur musste die Straße aufgebaggert werden. Am Abend sagte Rechle, man habe alles wieder im Griff.

