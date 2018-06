Lebrecht/Denzel siegen erneut

Das Laupheimer Rock’n’Roll-Paar Viviane Lebrecht und Lukas Denzel hat sich zum dritten Mal in Folge Platz eins in der Schüler-Hauptklasse/Breitensport ertanzt.

Noch während der Sommerpause arbeitete Trainer Philipp Vorhauer zusammen mit dem Paar an einer neuen Tanzkür. Schon bei der ersten Bewährungsprobe innerhalb der neuen Startklasse zeigten die Nachwuchs-Rock’n‘Roller beim Herbstcup in Stuttgart große Nervenstärke und ließen die gesamte Konkurrenz hinter sich. Auch beim Twisting-Grizzly-Cup in Böblingen tanzten sie sich mit einer spritzigen und fehlerfreien Präsentation erneut auf das Siegertreppchen ganz nach oben. In Ulm überzeugten sie die Wertungsrichter dann zum dritten Mal und holten beim Spatzen-Cup den Turniersieg in der Schüler-Hauptklasse nach Laupheim.

2011 sammelte Viviane Lebrecht zusammen mit ihrem Tanzpartner, Lukas Denzel in der Bambini-Klasse die ersten Turniererfahrungen. Nach einem raschen und mühelosen Wechsel zu den Schülern war in der dortigen Einsteigerklasse schnell das Rock’n’Roll-Talent der beiden zu erkennen. Mit vielen Turniersiegen und Erstplatzierungen dominierte das Laupheimer Nachwuchspaar von da an die süddeutsche Breitensportszene.

Die Vorbereitungen für den Wechsel in die Schüler-Hauptklasse waren allerdings schwieriger, weil die geforderte Tanzkür doppelt so lang sein musste als bisher und weil in der Hauptklasse auf einen erheblich schnelleren Takt getanzt wird. Nachdem das Paar in der aktuellen Herbstsaison auch diese Herausforderung sehr gut gemeistert hat, soll für 2015 beim Deutschen Rock’n’Roll Verband ein offizielles Startbuch beantragt werden. Als drittes Laupheimer Paar erhalten Viviane Lebrecht und Lukas Denzel dadurch neben Philipp Vorhauer und Martha Wegert sowie Adrian Beck und Deborah Werz ebenfalls die Zulassung, an regionalen und nationalen Wettkämpfen des Deutschen Rock’n’Roll-Verbandes teilzunehmen. (sg)