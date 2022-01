Leben und Werk Friedrich Adlers stehen im Mittelpunkt einer Führung

Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Sonntag, 30. Januar, in Laupheim eine Führung zu Friedrich Adler statt. Daniela Barth erinnert in ihrer Führung an Leben und Werk des 1878 in Laupheim geborenen Künstlers.

Adler war ein bedeutender Designer des Jugendstils und Art Déco. Obwohl er seinen Beruf ab 1933 nicht mehr ausüben durfte, blieb er in Deutschland an seinem Wirkungsort Hamburg. Von dort wurde er 1942 deportiert und in Auschwitz ermordet.

Führung beginnt im Museum

Die Führung beginnt um 14 Uhr im Museum zur Geschichte von Christen und Juden mit einer Einführung in der Friedrich-Adler-Abteilung, danach geht es auf den jüdischen Friedhof, wo 15 Grabsteine von dem Künstler entworfen sind. Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen und die 2G-plus-Regelung.

Der Gedenktag erinnert seit 1996 jährlich am 27. Januar an alle Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Er geht auf den 27. Januar 1945 zurück, als die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit hatte.