Laupheims Tennis-Herren 1 verbuchen ersten Saisonsieg

Den Herren 1 der Tennisabteilung des FV Olympia Laupheim ist der erste Saisonsieg gelungen. Mit einem 7:2 im Gepäck traten die Laupheimer die Heimreise aus Dietenheim an.

Es war die Mannschaft um Kapitän Kevin Werner ein gelungener Spieltag gegen die zweite Mannschaft aus Dietenheim. Die Vorentscheidung für Laupheim fiel bereits nach den ersten sechs Einzelpartien, als die Olympianer 5:1 in Führung lagen. Daniel Seidler, Jens Unterseher, Sascha Röhrl, Andreas Schoch und Benedikt Kopp gewannen ihre Auftaktpartien. Lediglich Kevin Werner musste sich in einem Krimi im Match-Tiebreak mit 9:11 geschlagen geben. Auch in den folgenden Doppeln hatten die Laupheimer die Oberhand und mussten sich nur in einer Partie geschlagen geben. Somit war das 7:2 aus Laupheimer Sicht perfekt.

Ebenfalls ihren zweiten Spieltag bestritten die Herren 1 Ü40 in Fischbach und mussten sich dort 2:7 geschlagen geben. Die Hausherren waren den Laupheimern deutlich überlegen, was auch die LK-Einstufungen widerspiegeln. Alle sechs Einzel wurden deutlich verloren. Im Einsatz waren Oliver Wohnhaas, Benjamin Westhausen, Alexander Mainka, Thomas Seidler, Andreas Schoch und Alexander Schwarz. Lediglich zwei Doppelpartien entschied Laupheim für sich.

Ebenfalls 7:2 für die Gegner hieß das Endergebnis bei den Herrn 2 Ü40, im ersten Verbandsspiel in Aichstetten. Auch hier waren die Hausherren die dominierende Mannschaft. Im Einzel punktete Spielführer Wolfgang Klesse als einziger für Laupheim punkten. Harald Braun, Thomas Alt, Jürgen Dürr, Dieter Seidler und Rainer Ganser hatten das Nachsehen. Im Doppel reichte es für die Olympianer nur noch zu einem weiteren Sieg.