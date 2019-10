Laupheims Produzentenpreis geht an Nico Hofmann

Der Filmproduzent Nico Hofmann erhält den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2020, teilt die Stadt Laupheim mit. Die Preisverleihung soll am 13. März 2020 stattfinden. Der von der Allianz Deutscher Produzenten und der Stadt Laupheim im kommenden Jahr zum vierten Mal ausgerichtete Produzentenpreis würdigt Nico Hofmann für sein bisheriges Lebenswerk als Filmproduzent.

Die nach dem Filmpionier und Gründervater Hollywoods, Carl Laemmle, benannte Auszeichnung ist mit 40 000 Euro dotiert. Zum Festakt im Schloss Großlaupheim werden rund 500 persönlich geladene Gäste aus Film, Kultur und Wirtschaft erwartet. Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle äußert große Vorfreude: „Es ist uns eine große Ehre für Nico Hofmann den roten Teppich ausrollen zu dürfen.“

Mut, Haltung, Leidenschaft

Der Geehrte Nico Hofmann äußert sich überracht und erfreut: „Die Auszeichnung mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis berührt mich sehr - nicht nur in stolzer Hochachtung vor seinem Namensgeber, sondern auch in Bewunderung für die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, die diesen Preis in der Vergangenheit entgegennehmen durften. Für mich bedeutet diese hohe Auszeichnung eine Aufforderung zu Mut, Haltung und Leidenschaft in unserer Branche, die im Moment ihre vielleicht dynamischsten und aufregendsten Zeiten erlebt. Mein Dank gilt meinen Freunden und Wegbegleitern, meinem Team bei der UFA und Bertelsmann, einem Unternehmen, das mir seit mehr als 20 Jahren künstlerische und unternehmerische Freiheit lässt und für mich zur Heimat geworden ist.“

„Nico Hofmann steht für einige der erfolgreichsten Filme und Serien der letzten zwei Jahrzehnte. Sein besonderes Gespür immer wieder für die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt zeichnet ihn als Produzenten aus. Er versteht es ein Millionenpublikum zu erreichen, es zu unterhalten und zum Nachdenken anzuregen. Kaum jemanden gelingt so kontinuierlich die Gratwanderung zwischen Anspruch und Massentauglichkeit“, begründet der Juryvorsitzende Professor Dieter Kosslick die einstimmige Juryentscheidung.

Der ehemalige Festivaldirektor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, der „Berlinale“ ist neuer Vorsitzender der elfköpfigen Jury des Carl Laemmle-Produzentenpreises, nachdem die in diesem Jahr turnusgemäß neu besetzt worden ist. Die Jury setzt sich seitens der Filmwirtschaft zusammen aus Professor Carl Bergengruen (Geschäftsführer der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg), Dagmar Biller (Produzentin/Geschäftsführerin der TANGRAM), Dr. Christoph Palmer (Geschäftsführer der Produzentenallianz), Professor Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München) sowie Christine Strobl (Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH) und seitens Laupheim aus Elke Hüller-Kern (Vertreterin des Laupheimer Unternehmerkreises), Adrian Kutter (Begründer der Biberacher Filmfestspiele), OB Gerold Rechle, Landrat Dr. Heiko Schmid (Landrat des Landkreises Biberach), Steffen Schweizer (Vertreter des Bundes der Selbständigen Laupheim).

„Leidenschaftlicher Produzent“

Christoph Palmer: „Mit Nico Hofmann ehren wir einen ganz großen Produzenten unserer Zeit, den besonders seine Leidenschaft und sein Ethos für sein Metier auszeichnen. In seinen Werken geht es auch immer um Haltung. Seine Filmographie spricht für sich. Zu betonen ist auch sein nachhaltiges Engagement für den Nachwuchs.“

Auch OB Rechle zeigt große Freude, Nico Hofmann „für sein beeindruckendes Gesamtschaffen als leidenschaftlicher Produzent und zugleich erfolgreicher Unternehmer auszeichnen zu dürfen. Wir freuen uns zum nunmehr vierten Mal, der feierlichen Verleihung des Carl Laemmle Produzentenpreises einen ebenso würdigen wie herzlichen Rahmen in Laupheim zu bieten."