Laupheims Oberindianer Rechle raucht mit Jimi Hendrix einen „Joint“

Was wäre die Laupheimer Fasnet ohne Musikerball? Einfach unvorstellbar! Das hat sich heuer aufs Neue gezeigt. Der Musikverein Stadtkapelle Laupheim hat sich wieder voll ins Zeug gelegt, ein kurzweiliges Programm zusammenzustellen. Mit Erfolg.

Punkt 20.02 Uhr öffnen sich die Türen zum Einmarsch. Eine ungewöhnliche Uhrzeit, aber passend zu einem ungewöhnlichen Datum: 22.2.2020. Mehr Zweier gehen fast nicht.

Der Einmarsch bringt gleich den richtigen Schwung in die stimmungsvoll dekorierte Herrenmahdhalle. Drei Tage haben die Musiker mit Unterstützung von Bauhof und Feuerwehr daran gearbeitet, aus der nüchternen Turnhalle eine schmucke Narhalla zu zaubern, erzählt Raymond Ihle, der durch das Programm führt. Die Musiker unter der Leitung von Heike Braiger halten Einzug zusammen mit der Tanzgarde und all den Laupheimer Narrenzünften.

Raketenartig startet das Programm

Dann startet raketenartig das Programm, bei dem die Tanzgarde des Musikvereins, die Private Dancers, und die erste Stimmungsrunde die Ballgäste schon mal auf Betriebstemperatur bringen. Sie sind in reicher Zahl erschienen, die Plätze voll besetzt. Nahezu alle haben sich bei der Kostümierung dem Motto des Abends angepasst. Es ist ein wunderschön buntes Bild, das sich da bietet. Flower Power allerorten und Hare Krishna die Reihen rauf und runter. „Flower Power – früher und heute“ hatte der Musikverein als Motto ausgerufen.

Von seinen Erlebnissen erzählt der Büttenredner Moritz. Die Misere beginnt für ihn schon bei der Ankunft in Laupheim-West, der Zug unpünktlich und dann Warten am Bahnhof. „Vom Warten wird der auch nicht schöner.“ Es gibt einiges, was dem Besucher der Großen Kreisstadt missfällt: das „Auto-Meer“, die Architektur und die Verkehrsbedingungen für Radfahrer.

Die Sorge um Klima und Umwelt durchzieht das Abendprogramm. Eine enorme Menge CO2 wurde freigesetzt bei der Herstellung eines Musikerstuhls. Was machen die klimabewussten Musiker der Stadtkapelle? Sie verzichten auf einen Teil der Sitzgelegenheiten. Wer zu spät kommt, ja, der muss sich halt was einfallen lassen. Und das sind die Trompeter. Doch die sind schlau. Eine Leiter kann man schließlich auch als Sitzfläche nutzen. Und schon kann’s losgehen mit dem „Böhmischen Traum“. Eine tolle, fantasievolle Programmnummer.

Tomatenmark statt Lippenstift

Kosmetik in Zeiten, in denen die reine Natur wiederentdeckt wird? Das geht auch ohne Chemie. Die Alternative wird demonstriert: Tomatenmark statt Lippenstift, Mehl statt Puder und viele andere „Kosmetikprodukte“ werden unter schallendem Gelächter angewandt.

Das Stadtkapellen-TV darf auch heuer nicht fehlen „Laupheim, ich komme“, schallt es von einem einsamen Schlauchboot. Es ist „Gretel Thunfisch“, die sich da ankündigt. „Wir machen mit“, heißt es im Sprechchor vor dem Laupheimer Rathaus. Da lässt man sich vom Lärm der Schlepper einer Gegendemo auch nicht stören. Die Bauern sind es, die sich dort ebenfalls versammeln. Im zweiten Teil des Stadtkapellen-TV wird dann demonstriert gegen das CO2 im Bier. Beim Musikverein weiß man aber auch bei diesem Problem einen Ausweg. Der ist nicht besonders appetitlich, aber nun gut, CO2-freies Bier muss einem das wert sein. Auf jeden Fall kommen fünf Cent pro Flasche der Aufforstung des Laupheimer Markplatzes zugute.

Als Höhepunkt des Programms kann man die Woodstock-Nummer betrachten. Die Woodstock-Stars sind alle im Himmel und schauen auf die Erde herab. Was es da doch alles zu sehen gibt! Ein Stuttgart 21 zum Beispiel, bei dem es nur schleppend voran geht.

Dann wird Jimi Hendrix beauftragt, den Laupheimer Oberindianer zu sich in den Himmel zu holen. Und es erscheint tatsächlich auf der Bühne, verkleidet als Indianer, kaum wiederzuerkennen, der Laupheimer „Oberindianer“ Gerold Rechle. Nach einem kräftigen Zug am „Joint“ liefert er etwas wirre Antworten. So gibt er auf die Frage, welcher Popstar er gerne wäre, zur Antwort: Rainer Kapellen, und sodann Udo Jürgens. Sehr zum Vergnügen des Publikums, das eine Zugabe fordert.

Die Jungmusiker tragen mit einer originellen Mülltonnen-Nummer zum rundum gelungenen Programm bei. Im Zeitalter der Gleichberechtigung fordern auch die männlichen Kollegen ihren Anteil mit einem Tanzbeitrag. Die Zuschauer wünschen eine Zugabe. Nach einer kabarettistischen Einlage eines Blumenmanns runden die Schlagzeuger nach über zwei kurzweiligen Stunden das Programm ab.

Und ab in eine lange Partynacht

„Seid froh, dass ihr so einen Musikverein habt“, loben die Musiker der „United-Dance-Band“ die Beiträge. Die Band begleitet die Besucher sodann in eine lange Partynacht. Gegen Mitternacht gibt wie gewohnt die Blech-Beat-Gugga dem Abend noch einmal richtig Schwung, und es wird ein Partypaket verlost. Eine rekordverdächtig große Bar lädt zum Aufenthalt zwischen den Tänzen ein.