Von Schwäbische Zeitung

Ein 35 Jahre alter Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Heiligenberg am frühen Dienstagmorgen ums Leben gekommen. Laut Informationen der Polizei starb er vermutlich an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Der Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Ziegehalde“ war von einer Anwohnerin gegen 4.25 Uhr bemerkt worden. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer im Dachgeschoss aus und erfasste den gesamten Dachstuhl des Gebäudes.