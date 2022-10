Laupheimer Ziegengehege bekommt Zuwachs – Jetzt für Namen abstimmen!

Wer einen Namensvorschlag für die beiden neuen Ziegen hat, kann sich an ziegen_laupheim@yahoo.com wenden. Ebenso ist das Organisations-Team auf Spenden für die Arbeit am Gehege und für die Versorgung der Ziegen angewiesen. Wer spenden möchte, kann dies an das Konto des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Laupheim tun:

Zuwachs im Ziegengehege am Parkbad in Laupheim: sechs neue Ziegen sind eingezogen. Aber damit nicht genug: Auch im Organisations-Team sind neue Gesichter hinzugekommen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rufen nun die Laupheimerinnen und Laupheimer dazu auf, Namensvorschläge für die Ziegen zu machen.

Seit 17 Jahren ist Marga Hess für das Ziegengehege verantwortlich. Nun hat sie Unterstützung erhalten, das Organisations-Team hat sich erweitert: Angelika Kuppetz, Dagmar Fridrich und Alex Leven sind hinzugekommen. „Wir haben die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt“, erklärt Angelika Kuppetz, Rektorin der Wielandschule Laupheim. Hess bleibt dem Team ebenfalls erhalten. Seit zwei Jahren kooperieren Schule und Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim für die ehrenamtliche Arbeit am Ziegengehege.

Darum leben jetzt neue Ziegen im Gehege

Auch im Gehege kommt es zu Veränderungen: Nachdem aus Altersgründen einige Ziegen gestorben waren, hat das Organisations-Team nun sechs neue Tiere angeschafft. „Wir haben sie in Walpertshofen gekauft. Uns war es wichtig, dass wir Ziegen aus der Region bekommen“, sagt Kuppetz. Von den ursprünglichen Ziegen sind drei noch da, die älteste Ziege Leo ist bereits zehn Jahre alt.

Dagmar Fridrich, ebenfalls eine der Helferinnen, erinnert sich an die Corona-Lockdowns: „Das Ziegengehege hat mir und meinen Kindern den Lockdown gerettet. Jetzt möchte ich etwas zurückgeben.“ Ähnlich ging es auch Kuppetz: Gerade in Zeiten des Lockdowns habe auch sie beobachtet, dass das Ziegengehege sehr gut besucht gewesen sei. Sie habe es aber schade gefunden, dass damals nur noch wenige Ziegen im Gehege lebten. Folglich habe sie beschlossen, sich für das Gehege ehrenamtlich zu engagieren. „Mir ist es wichtig, dass Laupheim das Ziegengehege erhalten bleibt“, sagt sie. Umso größer ist die Freude, dass sich nun im Gehege wieder mehr Ziegen tummeln.

Das muss man fürs Füttern beachten

Wer eine Ziege füttern will, kann das gerne tun. Am besten geeignet sind Salat und Karotten, geben Kuppetz und Fridrich einen Tipp an die Besucher. „Wichtig ist auch, dass es kleingeschnitten ist. Eine Ziege kann nichts abbeißen“, erklärt Kuppetz. „Auch vom Boden fressen Ziegen nichts mehr. Folglich sollte man auch kein Futter in das Gehege werfen.“

Das Gehege sauber zu halten gehört auch zur täglichen Arbeit der Helferinnen und Helfer, ebenso wie das Füttern der Ziegen. Doch das ist nicht alles: Auch das Dach muss renoviert, das Revier gepflegt und der Rasen gemäht werden. Weitere aktuelle Projekte: ein neues Dach für einen der Ställe, neue Podeste oder einen neuen Kletterhügel.

Auch Schüler packen im Gehege mit an

Unterstützung für ihre Arbeit bekommt das Organisations-Team von interessierten Schülern der Wielandschule Laupheim, die dafür einmal die Woche zu Besuch kommen. „Die Kinder lernen, sich auf die Tiere einzulassen. Manche Ziegen schmusen gerne, manche wollen das nicht“, erklärt Schulleiterin Kuppetz und Fridrich stimmt ihr zu: „Den Umgang mit Tieren zu lernen, ist für Kinder besonders wichtig.“

Die Schüler der Wielandschule durften sich zudem bereits Namen für die neuen Ziegen ausdenken, zwei Tiere sind allerdings noch namenlos. „Wir freuen uns, wenn man uns Vorschläge schickt, wie die Ziegen heißen sollen“, erklärt Kuppetz. Ihre Tätigkeit am Ziegengehege will sie in jedem Fall fortsetzen. „Es ist ein virenneutrales Angebot“, sagt sie und lacht. Fridrich ist gleicher Meinung: „Es kommen auch viele ältere Menschen hierher. Das Ziegengehege freut alle unterschiedlichen Altersgruppen.“