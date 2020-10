Laupheimer Volleyball-Damen 1 sind weiter auf Erfolgskurs

Bei ihrem zweiten Saisonspieltag haben die Volleyball-Damen 1 des TSV Laupheim ihre Siegesserie fortgesetzt; die zweite Damenmannschaft musste hingegen ihre zweite Niederlage einstecken.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart vor zwei Wochen hat die erste Damenmannschaft im Spiel gegen den SV Pfrondorf weitere Punkte in der Landesliga gesammelt und ist damit auf dem besten Weg, sich in der Liga zu etablieren. Zwar hatten die TSVlerinnen zunächst Schwierigkeiten – zum einen mit der Orientierung in der ungewohnten Halle und zum anderen mit dem eigenen Spielaufbau. So ließen sie in Satz eins viele Punkte leichtfertig liegen und verloren diesen klar mit 17:25.

Ungeschlagen an der Tabellenspitze

Mit dem Seitenwechsel schienen sie jedoch jegliche Unsicherheiten abgelegt zu haben und erarbeiteten sich durch gute Aufschläge und Angriffsaktionen schnell einen Vorsprung, der dann auch in den 25:18-Satzgewinn umgemünzt wurde. In den beiden Folgesätzen konnte das Team dieses Niveau weiter halten und stabilisierte sich auch in der Annahme. Der Lohn für das konstant druckvolle und fehlerarme Spiel war dann der verdiente 3:1-Matchgewinn. Die TSVlerinnen stehen so weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Landesliga. Das nächste Spiel bestreiten sie in zwei Wochen gegen den TSV Blaustein.

Dezimierter Kader

Die Damen 2 gastierten am Samstag in der A-Klasse bei der TG Biberach 2. Dabei konnte Coach Walter Junginger krankheitsbedingt nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen. Deshalb mussten die Laupheimerinnen mit einem neu formierten Mittelblock sowie ohne Libera antreten. So hatten sie große Probleme, ihren Annahmeriegel gegen die Biberacher Aufschläge zu organisieren. Dies zog Probleme im Spielaufbau nach sich, sodass das Zuspiel mächtig Strecke zurücklegen musste, um die Angreiferinnen in Szene zu setzen.

Mutige Angriffsaktionen

Trotzdem zeigten die Laupheimerinnen mutige Angriffsaktionen und zeigten auch im Block-Feldabwehr-Komplex Fortschritte im Vergleich zum ersten Spiel. Trotzdem agierten die Biberacherinnen insgesamt stabiler und waren den TSVlerinnen über alle drei Sätze hinweg überlegen, sodass die Laupheimerinnen am Ende mit einer 0:3-Niederlage nach Hause fuhren.