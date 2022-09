Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr war die private Initiative „Laupheim hilft gerne“, die sich für Bedürftige in Laupheim und Umgebung einsetzt, erstmalig mit einem Stand auf dem Brunnenfest vertreten.

Unter dem Motto: „Laupheimer und Ukrainerinnen unterstützen die Ukraine“ wurden am Stand leckere ukrainische Spezialitäten angeboten.

Alle kulinarischen Köstlichkeiten, die durch unsere ukrainischen Freunde mit vorbereitet wurden, konnten verkauft werden.

Ziel dieser Aktion war Gelder für Kinder aus der Ukraine zu sammeln, und die private Initiative „Laupheim hilft gerne“ einem breiteren Publikum vorzustellen.

Am Stand wurden unter anderem Flyer zum Spendenlager in Laupheim verteilt. Der Wettergott hatte es ebenfalls gut gemeint. So konnten wir mit den Besuchern gemütlich beisammen sein, Gespräche führen, und uns kulinarisch verwöhnen lassen. Letztendlich war es für alle Beteiligten ein sehr schöner, stimmungsvoller Tag.

Es konnte ein Gesamterlös von über 1200 Euro erzielt werden.

Der gesamte Erlös geht an die Gemeinnützige Organisation „Tübingen Hilft Ukraine“, die dieses Geld in Kriegszeiten für elementare Dinge wie Verbandsartikel, Kindernahrung, Medizin und Hygieneartikel vor Ort in der Ukraine einsetzt.