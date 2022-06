Laupheimer Stadtverwaltung bittet um Rücksicht auf Vogelwelt am Südsee

Der südlich gelegene See des Freizeitbereichs Risstal ist den Belangen des Naturschutzes vorbehalten. Was für die Bevölkerung ein bevorzugtes Naherholungsgebiet darstellt, dient etlichen Tierarten als lebenswichtiges Rückzugs- und Fortpflanzungsgebiet. In diesem hochsensiblen Bereich reagiert gerade die dortige Vogelwelt empfindlich auf Störungen durch den Menschen. Die Stadtverwaltung appelliert daher an die Besucher des Bereiches um den Südsee, besondere Sensibilität und Rücksichtnahme walten zu lassen.

Konkret wird darum gebeten, sich zu Freizeitzwecken nicht in den Uferbereichen und im Wasser aufzuhalten. Selbst der Vogelbeobachtungsturm sei immer wieder von Müllhinterlassenschaften etwa von Partys gekennzeichnet. Das Ablagern von Abfällen oder sonstigen Gegenständen stellt laut Stadt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Des Weiteren ist laut Mitteilung besonders das Freilaufenlassen und das Baden von Hunden in diesem Bereich verboten. Spezielle und empfindliche bodenbrütende Vogelarten werden dadurch bei der Brut gestört. Wer dies nicht einhalte, begehe ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Die Stadtverwaltung bittet daher Besucherinnen und Besucher des Südsees, auf dem bestehenden Rundweg zu bleiben und Hunde an die Leine zu nehmen.