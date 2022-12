Laupheimer Stadtgärtnerei setzt Bäume

In den kommenden Wochen sind die Mitarbeiter der Laupheimer Stadtgärtnerei unterwegs, um in der Kernstadt und den Teilorten insgesamt 88 Bäume zu pflanzen. Die Herbstpflanzung erfolgt im frostfreien Zeitraum der Monate Oktober bis Februar.

„Die meisten werden an Standorten gesetzt, an denen zuvor bereits Bäume standen, die aber gefällt werden mussten“, erklärt Fabian Ahlfaenger, der Leiter der Stadtgärtnerei. Im Baugebiet „Am Mäuerle“ werden neun Bäume neu gepflanzt. Sobald das Baugebiet bewohnt ist und alle Arbeiten an den Grundstücken abgeschlossen sind, werden weitere Bäume gesetzt.

Bis zu sechs Wochen sind Ahlfaenger und sein Team in der Innenstadt, an Bachläufen, bei Kitas und entlang von Straßen im Einsatz, um die Bäume zu pflanzen. Wie lange das Setzen eines einzelnen Baumes dauert, ist vom Standort abhängig. „Wir bereiten den Boden optimal für den Setzling vor. Das heißt, es werden alte Wurzeln und verbaute Gegenstände im Wurzelbereich entfernt und das Substrat verbessert“, so Ahlfaenger. Zwischen zwei Stunden und einem ganzen Arbeitstag kann ein einziger Baum in Anspruch nehmen.