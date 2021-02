Laupheimer Soldaten leisten weiterhin Hilfe in Pflegeheimen

Soldatinnen und Soldaten der Hubschraubergeschwaders (HSG) 64 aus Laupheim unterstützen weiterhin in verschiedenen Landkreisen im Rahmen der Corona-Hilfe. So ging in dieser Woche ihr Einsatz im Landkreis Göppingen zu Ende. Hier hatten 15 Soldaten über zwei Wochen an Eingängen von verschiedenen Pflegeheimen über 8000 Schnelltests durchgeführt. Auch die Hilfeleistungen im Alb-Donau-Kreis wurden diese Woche beendet.

Andere Einheiten lösen die HSGler ab

Jetzt werden die Soldaten von Kameraden aus anderen Einheiten abgelöst. Derzeit wird mit Personal aus dem HSG 64 noch das Kreisimpfzentrum in Ravensburg unterstützt. Weitere Unterstützungsleistungen befinden sich in der Planung. So sollen im Landkreis Ravensburg ab nächster Woche 21 Soldaten an verschiedenen Orten eingesetzt werden.

Bettwäsche wechseln und Mahlzeiten vorbereiten

Die Soldatinnen und Soldaten führen aber nicht nur Schnelltests durch. So waren sechs Angehörige des Geschwaders zu Beginn des Jahres in Biberach in einem Alten- und Pflegeheim eingesetzt und halfen dort unter anderem beim Vorbereiten von Mahlzeiten und dem Wechseln der Bettwäsche.

„Wir gehen davon aus, dass mit den zunehmenden Impfmöglichkeiten die Abfragen nach Personalunterstützung weiter steigen werden. So die Ressourcen und Auftragslage es zulassen, werden wir bei Abfrage bereitstehen", versichert Oberst Christian Mayer, der Kommodore des HSG 64.