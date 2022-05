Sieger des Laupheimer Maibaumwettbewerbs erhalten ihre Preise

Beim diesjährigen Maibaumwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ haben sich rund um Laupheim zehn Gruppen und Vereine mit ihren Bäumen beteiligt. Die drei Siegerbäume der Landjugend (KLJB) Baltringen, der Feuerwehr Bronnen und der Kolpingfamilie Mietingen wurden am Dienstag in der Kronenbrauerei prämiert.

Passend zu den frühsommerlichen Temperaturen hatten die „Schwäbische Zeitung“ und die Kronenbrauerei die Preisträger zu einem Open-Air-Empfang in den Hof der Brauerei geladen. Die KLJB Baltringen, die Feuerwehr Bronnen und die Kolpingfamilie Mietingen waren mit kleinen Abordnungen vertreten, um ihre Gutscheine für 50 Liter Laupheimer Bier im Hof der Kronenbrauerei von Hausherrin und langjährigem Jury-Mitglied Roswitha Eble entgegenzunehmen.

Familienmaien geben den Ausschlag

SZ-Verlagsleiter Michael Lenz, der in diesem Jahr zum ersten Mal den SZ-Maibaumwettbewerb begleitete, freute sich über das Engagement der Teilnehmer und lobte vor allem auch die Mitarbeit der Kinder und Familien, die mit ihren kleinen Maibäumen den Baum der Kolpingfamilie ergänzen. „Ein großes Lob an die Kinder und Jugendlichen, die sich hier beteiligt haben“, sagte Lenz. „Die kleinen Maibäume haben uns total gefallen. Und sie haben auch den Ausschlag gegeben, den schönen Mietinger Maibaum mit dem ersten Preis in der Kategorie Originalität auszuzeichnen“, sagte Roswitha Eble. Sie hoffe sehr, dass der Preis bei einem Festle auch mit den Kindern gefeiert werde und bot an, dass man den Bierpreis mit anderen alkoholfreien Getränken splitten könne.

Tradition mit Bänkle und Schnitzkunst

Den Maibaum der KLJB Baltringen, direkt an der Dürnach, lobte Eble für seinen traditionellen Ansatz, „das Bänkle und auch die Schnitzkunst. Es ist ein wirklich schöner Baum“. Die Landjugend sicherte sich mit ihrem Baum in der Kategorie Tradition den ersten Preis und bekam dafür von Eble ebenfalls einen Gutschein für 50 Liter Bier überreicht.

Über den ersten Preis in der Kategorie Kunst sowie den meisten Punkten der Jury konnte sich die Feuerwehr Bronnen als Seriensieger freuen. Der Baum mit dem Motto Muttertag „ist absolute Kunst“, verdeutlichte Roswitha Eble. Die Kombination aus aufwendigen Schnitzereien und Floristik sei „ein Gesamtkunstwerk und nicht zu toppen“, lobte die Jurorin und überreichte dem Team um Steffi und Roland Schick ebenfalls einen Gutschein über 50 Liter Kronenbier.

Sieger feiern mit Stehempfang im Hof der Brauerei

Im Anschluss an die Preisvergabe tauschten sich die drei Gewinnerteams mit den anwesenden Juroren bei einem Stehempfang im Hof der Brauerei aus. Sowohl Michael Lenz als auch Roswitha Eble freuen sich darüber, wenn sich auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Maibaumsteller am Wettbewerb beteiligen. Ob bei den Siegern schon über ein Motto oder eine besondere Idee gebrütet wird? Roland und Steffi Schick schüttelten mit dem Kopf. „Erst ist Fasnet und danach machen wir uns wieder über den Maibaum Gedanken“, sagte Roland Schick mit Blick auf den Bronner Maien für 2023.