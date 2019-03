Ein wenig nervös wirkt Laupheims Seniorenbeauftragte Annkathrin Schuh schon, als sie sich am Freitag im Kulturhaus neben Oberbürgermeister Gerold Rechle stellt. Der eröffnet nämlich gleich die 9. Seniorenmesse mit einer Ansprache. Für die Verwaltungsmitarbeiterin war es die erste, die unter ihrer Federführung organisiert worden ist. Sie konnte sich entspannen, denn schon zur Eröffnungsstunde füllten zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Saal – insgesamt dürften es weit über 1000 gewesen sein.

„Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens“, beleuchtete Gerold Rechle in seinem Grußwort den Hintergrund. Der demografische Wandel bedeute Herausforderung und Chance; immerhin seien in Deutschland inzwischen von 82 Millionen Einwohnern 22 Millionen älter als 60 Jahre – Tendenz steigend. Aber: „Darüber müssen wir nicht klagen, sondern wir können uns erst einmal darüber freuen: Menschen können länger leben!“ Es lohne sich daher, über ein positiv erfülltes Leben im Alter nachzudenken, ermunterte das Stadtoberhaupt.

Rechle stellte die Turnerin Johanna Quaas als leuchtetendes Beispiel vor: Sie habe erst mit 50 mit dem Turnen angefangen und sei heute mit 92 Jahren als weltälteste Turnerin noch bei der Turngala des Schwäbischen Turnerbundes aufgeteten. Dass die Senioren heute im Schnitt eigenständiger und mobiler sind, liege auch an einer Vielzahl an modernen Angeboten für sie. Die Laupheimer Seniorenmesse solle einen Überblick bieten. Dabei gab es viel zu entdecken.

Einmal mehr auch bekam die überwiegend ältere Besucherschar unter dem Dach des Kulturhauses von heimischen Vereinen, Organisationen und Betrieben eine breite Palette an Dienstleistungen, Produkten und medizinischer Hilfeleistung sowie Information geboten, die für das Seniorenalter gedacht sind. 35 Stände konnten in diesem Jahr besucht werden – etwas weniger als bei der achten Auflage der Messe im Jahr 2017. Dazu informierten fünf Vorträge über verschiedene Fragen, die vor allem im Seniorenalter auftreten. Darüber, was beim Vererben wichtig ist, sprach zum Beispiel der Notar Karl Sälzler. Die Bandbreite der Vorträge reichte vom Angebot des Pflegestützpunktes über Patientenrechte bis zur kleinen Lebenshilfe der vorgelesenen Zeitung.

Die Messe solle nicht nur über medizinische und pflegerische Aspekte des Seniorendaseins informieren, erklärte die Seniorenbeauftragte Annkatrin Schuh, sondern unter dem Titel „Die besten Jahre“ gehe es auch um positive Lebensinhalte – zum Beispiel in Form von seniorengerechten Reisen. Darüber informierten zwei schwäbische Reiseunternehmen. Ein neues Angebot vermittelte Entspannung vor Ort: die Teilnahme an einer Yoga-Stunde im Yoga-Studio.

Unter anderem um Kontakte ging es am Stand des Seniorenverbands öffentlicher Dienst im Land, denn mancher frische Rentner falle zunächst in ein Loch, erklärt der Vorsitzende Burkhard Volkholz. Der Verband hilft mit Beratungen, bietet aber auch Nähe, „gute Laune und Vermittlung“, fasst die Stellvertreterin Johanna Kochsiek zusammen.

Manche neue Möglichkeit des Alltags konnten die älteren Besucher kennenlernen, die ihnen wenig vertraut ist – etwa, dass sie Dienstleistungen der Bank per Telefon ordern können, wenn schon nicht über das Online-Portal. Silke Letzgus von der Volksbank kennt das Problem: „Vielen älteren Menschen ist der Gang zur Bank heilig, aber das ist gar nicht nötig.“ An ihrem Stand erklärt sie immer wieder, dass auch beim telefonischen Service hohe Sicherheitsstandards gelten.

Neue Lebensqualität möchte der Hörakustiker Florian Theurer vermitteln, wenn er zum Hörtest lädt – und das sei komplexer als man erwartet, erklärt er. Denn das wiedergekehrte Hörvermögen müsse erst trainiert werden – auch, „dass man Geräusche wieder akzeptiert“.

Mit der Realität des Wohnens im Alter wird Monika Then konfrontiert. Die professionelle Hausverwalterin informierte über Immobilien – und mehr als einmal bekommen sie und ihre Mitarbeiterin zu hören, was die Senioren sich vor allem wünschen: „Eine kleine Wohnung, die bezahlbar ist!“