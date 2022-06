Laupheimer Seniorenclub 1964 im Zillertal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Laupheimer Seniorenclub besuchte mit 45 Teilnehmern vom Samstag, den 21. Mai bis Donnerstag, den 26. Mai das Zillertal.

Am Sonntag gab es eine Ausfahrt nach Wattens, dort mit Besichtigung der Swarovski Kristallwelten und dem neugestalteten Park mit anschließender Weiterfahrt nach Rattenberg/Tirol. Tags darauf ging es nach Innsbruck, verbunden mit einer Stadtführung und Rundfahrt. Am Dienstag fand eine 75-minütige abwechslungsreiche Schifffahrt auf dem Achensee statt. Die Fahrt zum Schlegeis-Staudamm, der eine Höhe von 131m hat, stand am Mittwoch auf dem Programm. Der Donnerstag war viel zu schnell da! Auf der Heimfahrt gab es eine Mittagspause bei Murnau am Staffelsee. Nach kurzer Fahrt kamen alle gesund und munter in Laupheim an.

Die nächste Jahresreise – 2023 – geht in Richtung Bayreuth – Bamberg.