Laupheimer Schulen erhalten 500 I-Pads

Die mobilen Endgeräte, die im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für Schülerinnen und Schüler in Laupheim beschafft wurden, sind am Donnerstag, 22. Oktober, an die Schulen geliefert worden. Es handelt sich um 500 Apple I-Pads; 65 Laptops werden noch verteilt.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Laupheim hervorgeht, sei während der Schließung der Bildungseinrichtungen im Frühjahr sehr deutlich geworden, dass einige Kinder keine Möglichkeiten hatten, dem Unterricht über Homeschooling zu folgen. „Nicht jede Familie kann sich die dazu technisch notwendigen Geräte leisten, damit aber kein Kind abgehängt wird, ermittelten die Schulen gemeinsam mit der Stadtverwaltung den benötigten Bedarf“, heißt es in dem Schreiben.

Gesamtbetrag von 257 000 Euro

Bund und Länder stellen einen Betrag von rund 86 Euro pro Schüler für die Anschaffung mobiler Endgeräte zur Verfügung. Bei 3000 Schülerinnen und Schülern in Laupheim ergibt sich damit ein Betrag von 257 000 Euro. Beauftragt mit der Beschaffung der mobilen Endgeräte wurde die Firma „Boa“, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. „Somit sind für 20 Prozent aller Schüler mobile Endgeräte gekauft worden, wodurch das Homeschooling für alle gleichermaßen möglich ist“, heißt es vonseiten der Stadt. Das Aufspielen des Mobile Device Management (MDM) auf die einzelnen Geräte wird über das Kreismedienzentrum organisiert.

Freude bei den Schulleitern

„Wir sind sehr glücklich, dass die Stadtverwaltung hier so schnell reagiert und die Schulen mit diesen Hilfsmitteln versorgt hat“, sagt Petra Braun, Leiterin des Carl-Laemmle-Gymnasiums. „Wir freuen uns sehr über die Endgeräte. Zwar benötigen wir sie jetzt im Moment zum Glück noch nicht, aber es ist immer sinnvoll, auf den Notfall vorbereitet zu sein“, erklärt der Rektor der Friedrich-Uhlmann-Schule, Andreas Trögele. Ähnlich sieht es Petra Schänzle, Schulleiterin der Friedrich-Adler-Realschule: „Bisher ist glücklicherweise noch keine gesamte Klasse in Quarantäne geschickt worden, jedoch ist es gut, auf den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Dennoch werden wir schauen, wie wir die Geräte bereits jetzt am sinnvollsten im Unterricht einbinden.“

Medienentwicklungsplan wird umgesetzt

Die Stadt Laupheim verfolgt nach eigenem Bekunden konsequent den Medienentwicklungsplan, um die Schulen vor Ort digital optimal auszustatten. Durch die Beschaffung der mobilen Endgeräte wurde ein weiterer Aspekt des Medienentwicklungsplanes umgesetzt. „Mittlerweile wurden in zehn Laupheimer Schulen über zwei Millionen Euro zur Verbesserung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert. Weitere Mittel sind für den Zeitraum 2021/2022 vorgesehen“, sagt Josef Schoch, Dezernatsleiter für Bildung, Betreuung und Soziale.