Laupheimer Schüler zu Gast bei der Bundestagsabgeordneten Reinalter

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter (Bündnis 90/Die Grünen) haben Schülerinnen und Schüler der Wielandschule aus Laupheim den Bundestag in Berlin besucht. „Ich begrüße immer wieder sehr gerne junge Menschen im Bundestag, denn es ist auch ihr Haus, in dem es um ihre Zukunft geht. Sie sollen sehen, wie Politik im Bundestag gemacht wird. Es ist meine Aufgabe, ihnen Rede und Antwort zu stehen“, so die Bundestagsabgeordnete aus Laupheim in einer Pressemitteilung. Nachdem die Schüler die Haushaltsdebatten von der Tribüne aus live verfolgt hatten, lud Reinalter die Jugendlichen in den Fraktionssitzungssaal der grünen Bundestagsfraktion ein. „Ich bin beeindruckt von den vielen unterschiedlichen Fragen der jungen Menschen. Das zeigt mir, wie wissbegierig und interessiert sie sind an Politik und unserer Gesellschaft“, so die Parlamentarische Geschäftsführerin. „Die Jugendlichen informieren sich heute anders als vor 20 Jahren. Deshalb war es auch richtig, dass wir das Wahlalter für die Europawahlen von 18 auf 16 Jahre gesenkt haben.“ Bei dem Besuch ging es den jungen Menschen vor allem um die E-Mobilität und um die gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen in der Politik. Von derzeit 736 Bundestagsabgeordneten sind nur 256 Frauen. Anja Reinalter repräsentiert als erste Frau aus dem Wahlkreis Biberach seine Bürgerinnen und Bürger in Berlin. Nach dem Gespräch mit der Abgeordneten ging es auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes und abschließend zum Mittagessen im Bundestag mit Blick auf die Spree.