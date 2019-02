Laupheimer Schüler bilden Peace-Zeichen für den Klimaschutz

Jetzt ist die „Fridays for Future“-Bewegung auch in Laupheim angekommen: Rund 200 Schülerinnen und Schüler sind am Freitagmittag für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Organisiert hat die Demonstration die Schülermitverantwortung (SMV) des Carl-Laemmle-Gymnasiums. Anders als bei anderen Demonstrationen dieser Art mussten die Jugendlichen für die Teilnahme nicht den Unterricht schwänzen.

Sie halten Plakate mit Forderungen an die Politik in die Höhe: „Stoppt den Klimawandel“ oder „Rettet die Wale“ steht dort geschrieben. Sie skandieren: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.“ Und sie fassen sich an den Händen, formieren sich zu einem Peace-Zeichen und singen „Imagine“ von John Lennon. Mit ihrer Protestaktion auf dem Laupheimer Marktplatz solidarisieren sich die Schülerinnen und Schüler mit Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin ist das Gesicht des Protests, sie hat die „Fridays for Future“-Bewegung ins Rollen gebracht.

Mehr Gerechtigkeit gefordert

Internationales Aufsehen erlangte Greta Thunberg mit ihrer Rede auf der UN-Klimakonferenz im vergangenen Dezember. Es ist diese Rede, auf die auch Lukas Mohl Bezug nimmt. Er ist 18 Jahre alt, Mitorganisator der Demonstration, und steht kurz vor dem Abitur. „Wir wollen für Gerechtigkeit in der Klimafrage sorgen, und für einen Planeten, auf dem wir leben können“, ruft er ins Megafon. „Im Jahr 2075 werde ich 75 Jahre alt sein. Vielleicht werden meine Kinder mich fragen, warum denn nichts gemacht wurde, als es noch Zeit gab zu handeln.“ Die Menge applaudiert.

Lukas Mohl fordert die Politik in seiner Rede zum Handeln auf. (Foto: Dierking)

Zu den Organisatoren zählt auch die 15-jährige Liv Reinalter. „Wir haben die Demonstration etwas anders aufgezogen“, erzählt sie. In anderen Städten schwänzen die Jugendlichen für die Teilnahme den Unterricht. Sie argumentieren, dass sie so mehr Aufmerksamkeit bekommen. „Aber dafür besteht jetzt keine Notwendigkeit mehr“, sagt Reinalter. „Wir haben die Aufmerksamkeit. Niemand soll uns unterstellen, dass es ums Schulschwänzen geht. Denn es geht um den Klimaschutz.“

Eltern und Lehrer willkommen

Was außerdem anders ist: Die Jugendlichen haben Eltern und Lehrer eingeladen, an der Demo teilzunehmen. Petra Braun, Rektorin des Carl-Laemmle-Gymnasiums, ist gemeinsam mit ein paar Kollegen vor Ort. „Die Schülerinnen und Schüler setzen ein starkes Zeichen“, sagt sie. Der überwiegende Teil der Jugendlichen habe laut Stundenplan zum Zeitpunkt der Demonstration frei gehabt. „Den übrigen haben wir frei gegeben, damit sie teilnehmen können. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind.“

Mit dabei sind auch Schüler von anderen Schulen – darunter Morris Jocham von der Kilian-von-Steiner-Schule. „Wir verbrauchen momentan einfach zu viele Ressourcen, die wir nicht regenerieren können“, beklagt der 17-Jährige, der heute das erste Mal demonstrieren geht. Es komme darauf an, erneuerbare Energien zu fördern.

Liv Reinalter, Mitorganisatorin der Demo, betont: „Niemand soll uns unterstellen, dass es ums Schulschwänzen geht. Denn es geht um den Klimaschutz.“ (Foto: Dierking)

„Macht was gegen den Klimawandel“, steht auf dem blauen Pappschild, das Sophie Koch in die Höhe hält. Sie geht in die sechste Klasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums und will gemeinsam mit ihrer Freundin Jana Schneider zeigen, dass ihr die Umwelt wichtig ist.

Eltern haben sich auf der Demonstration am Freitag kaum blicken lassen. Die nächste Möglichkeit hierfür gibt es am Freitag, 15. März – dann wollen die Jugendlichen erneut für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

