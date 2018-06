Laupheimer Schüler beweisen Erfindergeist

Am zweiten IHK-Businessplanwettbewerb für Schüler der IHK Ulm nahmen 15 Teams, bestehend aus 38 Schülern, teil. Die strahlenden Sieger waren Public Charging vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim (CLG) und Sleep N Travel vom Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen. Auch sonst haben die Laupheimer Schüler kräftig abgesahnt.

Nachdem die Teams von Dezember 2017 bis Mai 2018 mutig, kreativ, erfinderisch und teamfähig ihre Geschäftsideen austüftelten und in einem Businessplan schlüssig darstellten, präsentierten sich die Junior-Startups zur Abschlussbewertung am 21. Juni live in einem Pitch vor Publikum und stellten sich anschließend den Fragen der Jury. Nicht nur die Aussicht auf die Geldpreise in den drei Kategorien „8. und 9. Klasse“, „10. bis 12. Klasse“ und „Publikumspreis“ hätten die Schüler motiviert, bis zum Abgabetermin insgesamt 150 Seiten einzureichen und einen Pitch vorzubereiten. Auch der Weg vom Brainstorming bis zur Entwicklung ihrer Geschäftsidee und der möglichen Umsetzung habe den Schülerinnen und Schülern Spaß gemacht, schreibt die IHK. Sie hätten dabei wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf eine Unternehmensgründung und Schlüsselqualifikationen wie Verantwortungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Entscheidungsbereitschaft und Durchhaltevermögen gesammelt. Unterstützung bei der Entwicklung der Geschäftsmodelle bekamen die teilnehmenden Teams durch das StarterCenter der IHK Ulm, das eigens für den Wettbewerb sechs Workshops zu den Themen Gründerpersönlichkeit & Geschäftsidee, Marketing, Gründungsformalitäten, Preiskalkulation, Versicherung und Steuern etc. anbot.

Schwierige Entscheidung

Der Jury fiel es nicht leicht, bei der diesjährigen Abschlussveranstaltung unter den 15 professionell ausgearbeiteten Geschäftsmodellen die Besten zu küren. Das Urteil der Jury, bestehend aus Vertretern der Kreissparkasse Biberach, der Sparkasse Ulm, der Volksbank Ulm-Biberach, des Gesamtelternbeirats und der IHK, war in einem Punkt aber einstimmig: Alle Teams haben bereits durch ihre Teilnahme am IHK-Businessplanwettbewerb gewonnen.

Die Gewinner:

Kategorie 8./9. Klasse: Der 1. Platz (500 Euro) ging an die Schülerfirma „Public Charging“ vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Die Jury war überzeugt von einer für alle nutzbaren Handy-Ladestation in Gaststätten und an öffentlichen Plätzen. Den 2. Platz (300 Euro) belegte die Schülerfirma „Aid-To-Blind“ vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Die beiden Gründerinnen hatten die Idee für einen Walking-Stick mit Navi und Sicherheitsfunktionen für Sehbehinderte. Platz drei (200 Euro) erreichte die Schülerfirma „G-earring“ ebenfalls vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Das Team aus drei Schülerinnen überzeugte mit einem schmucken Ohrring, der ausgestattet mit GPS-Signal und APP Hilfe rufen kann und die Sicherheit für Jung und Alt garantiert.

Kategorie 10.-12. Klasse: Der 1. Platz ging an das Familienunternehmen „Sleep N Travel“. Die beiden Geschwister des Albert-Einstein-Gymnasiums Ulm-Wiblingen entwickelten ein Luxus-Reisekissen für Geschäftsleute, in elegantem Design, funktional und vielseitig verwendbar. Den 2. Platz ergatterte der technikbegeisterte Einzelgründer von „Courty“ vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Mit Witz und Esprit überzeugte der junge Einzelunternehmer mit seiner Roboter-Erfindung. Courty zieht nach einem Tennisspiel automatisch den Platz ab, kehrt die Linien und bewässert den Sand. Für den 3. Platz überzeugte die Firma „Safeboard by LINA GmbH“, ebenfalls vom Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim durch ihre innovative Idee im Nischensegment für Profi- und Funsurfer: Eine aufblasbare, knickfeste und super leichte Schutzhülle für Surfboards, zum super sicheren Transport, speziell für Flüge.

Neben der schriftlichen Ausarbeitung des Businessplans und der Präsentation hatten die Teams bis zum 15. Juni auch die Möglichkeit, sich freiwillig um den Publikumspreis zu bewerben. Hierzu mussten die Jugendlichen ein Youtube-Video erstellen, welches auf der Facebookseite der IHK Ulm zur Abstimmung stand. Die Siegerteams des Publikumspreises kommen ebenfalls vom Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim sowie vom Albert-Einstein-Gymnasium in Ulm-Wiblingen: 1. Platz: Landei Das Hühnermobil mit Eier-Automat. 2. Platz: Safeboard by LINA GmbH, 3. Platz: Public Charging.