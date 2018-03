Laupheimer Schüler bewähren sich bei Robotics Challenge

Zwei Teams der Robotik-AG am Carl-Laemmle-Gymnasium haben am Samstag, 17. März, an der IFM Robotics Challenge in Kressbronn am Bodensee teilgenommen. Im ersten Team gingen Bennet Flock und Dominik Linker, im zweiten Team Ardano Weber und Lukas Cvitanovic an den Start. Alle vier Schüler besuchen die sechste Klasse.

Ziel des Wettbewerbs war es, einen selbstgebauten Roboter aus Lego-Teilen so zu programmieren, dass er definierte Aufgaben auf einem Spielfeld erledigt.So bestand beispielsweise eine Aufgabe darin, auf einer bestimmten Fahrstrecke Plastikbecher zu transportieren. Bei einer anderen Aufgabe sollten Spülschwämme umsortiert werden. Dabei durften weder die Gegenstände noch der Roboter die durch rote Linien dargestellten Fahrbahnbegrenzungen überfahren oder berühren. Die Teilnehmer hatten zuvor an der Robotik-AG des Carl-Laemmle-Gymnasiums teilgenommen und sich auf die Aufgaben vorbereitet. Es gab aber auch einige Überraschungsaufgaben, die erst vor Ort bekannt gegeben wurden.

Insgesamt traten 24 Teams von unterschiedlichen Schulen aus den Kreisen Bodensee und Biberach gegeneinander an. In insgesamt drei Runden des Wettbewerbs konnten die Teams Punkte sammeln.

Bei der Preisverleihung war die Anspannung der Teams groß. Dann kam die große Überraschung: Das Team Ardano Weber und Lukas Cvitanovic belegten den 7. Platz und das Team Bennet Flock und Dominik Linker sogar den 2. Platz in der Kategorie Unterstufe. Hervorzuheben ist dabei, dass die Robotik-AG am CLG noch relativ neu ist und die Schüler erstmals an einem solchen Wettbewerb teilgenommen haben.

Neben der Urkunde gab es auch Geldpreise für alle Teilnehmer, gestiftet von der Firma IMF.

Die Robotik-AG am CLG wurde Anfang des Schuljahres gegründet und wird von der Informatik- und Mathematiklehrerin Natalya Wenzlawski geleitet. An der AG können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 teilnehmen, die Spaß am Programmieren und an Teamarbeit haben. „Der Wettbewerb ist eine tolle Idee zur Förderung des Nachwuchses im Bereich Informatik“, freut sich Natalya Wenzlawski, die die Schüler gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Schnell nach Kressbronn begleitet hat.