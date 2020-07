Laupheimer Planetarium eröffnet wieder – was Besucher jetzt wissen müssen

Nach zwei Wochen sehr eingeschränkten Probebetriebes startet das Laupheimer Planetarium am Samstag, 11. Juli, wieder seinen regulären Spielplan. Das teilt der Verein Volkssternwarte Laupheim mit. Auch der Astroshop, Kasse und Foyer sind wieder geöffnet.

„Nach zwei Wochen reduzierten Probebetriebes können wir es offiziell sagen: Die Finsternis hat ein Ende und das Planetarium wieder geöffnet“, sagt Ulrike Ruchti vom Planetarium. Ab Samstag, 11. Juli, finden alle öffentlichen Vorstellungen der Shows „Geheimnis Dunkle Materie“, „(Un-)sichtbares Universum“ und „Captain Schnuppes Weltraumreise“ wieder planmäßig laut Spielplan statt.

Tickets nur im Internet

Die geltende Coronaverordnung werde beachtet, ein entsprechendes Hygienekonzept sei erstellt. Dieses umfasse eine reduzierter Belegung, jede zweite Reihe muss frei bleiben. Außerdem müssen Besucher ihre Tickets im Internet reservieren, erklären die Verantwortlichen vom Planetarium.

Dabei müssen die „Weltraumreisenden“ ihre Namen angeben. Außerdem bekommen sie feste Sitzplätze im Planetarium zugewiesen, damit die erforderlichen Abstände zwischen Besuchergruppen gewährleistet sind.

Um den Abstandregel einzuhalten, müssen einige Plätze frei bleiben. (Foto: privat)

Außer dem Kinderprogramm „Captain Schnuppes Weltraumreise“, dessen Sicherheitsoffizier Sergeant Tuk den Besuchern im Foyer auch die Corona-Verhaltensregeln näher bringt, stehen im Juli und August zwei weitere Shows auf dem Spielplan:

In „(Un-)sichtbares Universum“ begleitet das Planetarium Wissenschaftler durch alle Bestandteile des Spektrums und zeiget, wie Beobachtungen im nicht sichtbaren Teil selbst optisch völlig verdeckte Galaxienkerne mit gigantischen Schwarzen Löchern enthüllen können. Die Show „Geheimnis Dunkle Materie“ geht der Frage nach, woraus unser Kosmos besteht. Denn rund ein Viertel besteht aus einer geheimnisvollen dunklen Materie, von der zwar bekannt ist, dass sie existiert – aber nicht, woraus sie tatsächlich besteht.

Die Laupheimer Sternwarte bleibt derzeit noch geschlossen, da dort die Einhaltung der Abstandsregeln nicht garantiert werden kann, erklären die Mitglieder des Vereins Volkssternwarte. Doch am Himmel werde astronomisch auch so einiges geboten: So befinden sich mit Jupiter und Saturn die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems in Opposition und sind die ganze Nacht über zu beobachten.

Der Komet C/2020 F3 (NEOWISE) lässt sich mit bloßem Auge beobachten. (Foto: privat)

Am Morgenhimmel können Frühaufsteher derzeit den Kometen C/2020 F3 (NEOWISE) bereits mit bloßen Auge links von der Venus, unterhalb des hellen Sterns Capella im Sternbild Fuhrmann, im Nordosten erspähen. „Es lohnt sich wirklich, bei klarem Himmel schon um 3.30 Uhr aufzustehen“, sagt Werner Kiesle, dem es am Donnerstagmorgen endlich gelungen ist, ein besonders schönes Foto unseres kosmischen Besuchers zu schießen.

Die erste Mondlandung im Jahr 1969 verfolgten 600 Millionen Menschen zu Hause vor dem Fernseher. 50 Jahre ist das jetzt her – anlässlich des Jubiläums widmet das Planetarium Laupheim der ersten bemannten Mondfahrt eine Show.