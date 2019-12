Laupheimer peilen sechsten Heimsieg an

Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende empfängt der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd die SG Hegensberg/Liebersbronn. Beginn der Begegnung ist am Samstagabend um 20 Uhr in der Rottumhalle.

„Durch das spielfreie Wochenende haben wir Kräfte sammeln können und möchten nun natürlich in eigener Halle gegen die SG gewinnen“, gibt der Laupheimer Trainer Roland Kroll einen Sieg als Ziel für diese Partie aus. Die Zeichen für einen doppelten Punktgewinn stehen auch nicht so schlecht, schließlich präsentierten sich die Rot-Weißen in der laufenden Saison als sehr heimstark und wurden ihrem Motto „Heimspiele gehören uns“ damit gerecht. In den bisherigen sechs Begegnungen vor heimischem Publikum gewannen die Laupheimer fünf Mal und spielten nur einmal unentschieden.

Schnelle und aggressive Spielweise

Auf der anderen Seite tun sich die Laupheimer gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn oftmals etwas schwer. Dabei behagt den Rot-Weißen die schnelle und aggressive Spielweise der kommenden Gäste nicht. So taten sich die Spieler von Trainer Roland Kroll beispielsweise in der vergangenen Spielzeit in beiden Partien recht schwer gegen die Esslinger Teilstädter, auch wenn das Punktekonto ausgeglichen war: Beide Teams gewannen in der Vorsaison ihre Heimspiele mit jeweils zwei Toren Differenz. „Auch in dieser Saison spielt He-Li bisher eine gute Runde. Die klare Handschrift des neuen Trainers setzen die Spieler konsequent um“, warnt Kroll vor dem nächsten Gegner, der am vergangenen Wochenende eine Derby-Niederlage im Heimspiel gegen die HSG Ostfildern hinnehmen musste.

Für die Laupheimer wird es auch darauf ankommen, die beiden großen Stützen der SG, Fabian Sokele und Henning Richter, in den Griff zu bekommen, ohne dabei die Fähigkeiten der anderen Spieler auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn die Gäste setzen nach drei Niederlagen in Serie bestimmt alles daran, am kommenden Wochenende in Laupheim einen Sieg zu landen. So hofft HRW-Trainer Roland Kroll wieder auf eine volle Rottumhalle, in der die Fans seine Mannschaft lautstark unterstützen.