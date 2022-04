Laupheimer Musiker spielen am Ostersamstag für die Ukraine

Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Der gesamte Erlös des Konzerts wird an die Ukraine-Hilfe gespendet. Tickets gibt es unter anderem im Kulturhaus. Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr oder online unter kulturhaus-laupheim.de

Der Krieg in der Ukraine, vor allem aber die Hilfe für die Hunderttausenden Flüchtenden, beschäftigt auch die Laupheimer Kulturschaffenden. Am Ostersamstag setzen sie ein Zeichen der Solidarität. Beim Benefizkonzert „Laupheim für die Ukraine“ treten Laupheimer Musikerinnen und Musiker im Kulturhaus auf. Der Erlös der Veranstaltung fließt auf direktem Weg an den Kulturverein der ostpolnischen Stadt Krasnystaw, der vor Ort die ankommenden Flüchtlinge betreut.

Von der Idee bis zur Umsetzung ging es schnell

Die initiale Idee für das Konzert hatten Kulturhausleiter Bernd Leitner und die Laupheimer Percussionistin Vanessa Porter parallel. „Ich saß an einem Sonntag auf dem Sofa und las in der Zeitung einen Bericht über ein Benefizkonzert in Friedrichshafen und dachte, das wäre doch was für Laupheim“, erzählt Leitner. „In dem Moment klingelte das Telefon. Vanessa Porter war dran und hatte genau die selbe Idee.“

Von diesem Moment an ging es ganz schnell. „Uns war wichtig, dass wir für dieses Konzert Künstler mit einem Bezug zu Laupheim auf die Bühne holen“, sagt Michael Porter von der Kulturplattform Laupheim. „Und da musste man niemanden betteln.“

Das offizielle Plakat zur Veranstaltung. (Foto: Veranstalter)

Musikalische Berührungspunkte mit der Ukraine

Sowohl Bernd Leitner als auch Michael Porter hatten seit dem Beginn des Kriegs ihre ganz eigenen Berührungspunkte. Porter hat musikalische Verbindungen in die Ukraine, war dort mit einem Schüler-Ensemble 2009 zu Gast. Vergangene Woche machte das ukrainische Landesjazzorchester auf der Flucht Zwischenstation in der Biberacher Jugendherberge. „Die haben es bis auf zwei 18-jährige Jungs mit einer Sondergenehmigung aus dem Land geschafft“, erzählt Porter. „Die jungen Musiker haben die Zusicherung, dass sie in Bern weiter studieren können.“

Busse mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze geschickt

Leitner half bei der ersten Hilfsgüter-Aktion im Ulmer Roxy bis spät in die Nacht beim Packen. „Acht Busse und Transporter haben am 4. März die Hilfsgüter von Ulm nach Krasnystaw an der polnisch-ukrainischen Grenze gebracht“, erzählt Leitner. Die Verantwortlichen vor Ort hätten sich zwar riesig über die Hilfsbereitschaft gefreut. „Aber die Sachen haben gerade einmal für einen Tag gereicht.“

Die Idee der Organisatoren um die Ulmerin Dana Hoffmann: Besser man spendet Geld und die Verantwortlichen kaufen vor Ort die Sachen, die tatsächlich benötigt werden. „Mit dem Benefizkonzert ist uns wichtig, dass wir mit Geld helfen, das direkt vor Ort beim Kulturverein von Krasnystaw ankommt und nicht irgendwo versickert“, sagt Leitner.

Den Konzertbesuchern wird im Kulturhaus einiges geboten. Durch den Abend führt die Laupheimer Sängerin Regine Roggenstein. Neben ihr auf der Bühne stehen unter anderem das Porter Percussion Duo mit Jessica und Vanessa Porter. Das Geschwisterpaar entführt das Publikum in rhythmische Klang- und Groove-Welten mit einer Stilvielfalt von Barock bis Neuer Musik.

„Crazy Diamonds“ spielen besten Pink-Floyd-Songs

Ein Garant für handgemachten 70er-Jahre Rock sind die „Crazy Diamonds“ um Jürgen Schell. Die 14 Musiker haben sich komplett der Musik von Pink Floyd verschrieben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer in Laup-heim dürfen sich auf Hits wie „Shine On You Crazy Diamond“, „High Hopes“ oder „Wish You Were Here“ freuen.

„WaDaWidd“ setzt auf oberschwäbischen Duranand. Das Untersulmetinger Kabarett-Trio Dietmar Steimer, Norbert Schlager und Joachim Knoll komponiert, reimt und schwätzt sich durch die Welt in einer bunten Mischung aus schwäbischer Alltagsphilosophie und Weltmusik – von tiefgründig bis henderfozig. Da darf man gespannt sein, wer hier sein Päckle abbekommt.

Die Kaipirinha Combo um Schlagzeuger und Bandleader Michael Porter ist in Laupheim eine Instanz wenn es um groovige Soul- und Popmusik geht. Mit den Sängerinnen Cordula Wegerer und Regine Roggenstein hat die Band im Kulturhaus gleich zwei Sängerinnen und einige musikalische Highlights im Gepäck.

Der Kinderchor sucht noch Sängerinnen und Sänger

Regine Roggenstein wird in den Abend zudem mit einem Laupheimer Kinderchor starten. Dafür sucht sie noch Kinder, die mit ihr den Eröffnungssong „Zünd ein Licht an“ auf die Kulturhausbühne bringen. Die erste Probe für alle interessierten Kinder ist am Dienstag, 5. April, um 17 Uhr vor der Ortsverwaltung in Baustetten.

Auf der Bühne im Laupheimer Kulturhaus wird auch Irina Frenkel sprechen. Sie war Kulturbürgermeisterin der westukrainischen Großstadt Winnyzja und arbeitet heute für das Goethe Institut in der Ukraine. Sie wird dem Laupheimer Publikum einen Einblick in die aktuelle Situation vor Ort geben.

„Wir hoffen sehr, dass die Laupheimer das Projekt unterstützen und zahlreich ins Kulturhaus kommen und genügend Geld zusammenkommt, um die Flüchtenden mit dem Notwendigsten zu versorgen“, erklären Bernd Leitner und Michael Porter. Bis zu 600 Menschen werden am Ostersamstag im Kulturhaus Platz finden. Um hoffentlich den Menschen, aber auch sich selbst ein kleines Ostergeschenk zu machen.