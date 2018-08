Laupheimer Luftwaffe bei Waldbränden im Einsatz

Bei den Waldbränden in Brandenburg haben Kameraden des Laupheimer Hubschrauber-Geschwaders am Standort Holzdorf Amtshilfe geleistet und den Transporthubschrauber CH-53 dafür eingesetzt, rund 310.000 Liter Wasser über den Brandstellen abzuwerfen.

Die Lufttransportgruppe in Holzdorf, die bei den Waldbränden im Einsatz ist, gehört zum Hubschraubergeschwader 64 der Luftwaffe, die ihren Sitz in Laupheim hat.

Ihr Transporthubschrauber ist zwar nach Angaben eines Sprechers der Luftwaffe schon ein älteres Modell. Aber seine Stärke ist die Tragkraft. "Wir sind die einzigen, die 5000 Liter auf einmal an den Start bringen können", sagt der Sprecher der Luftwaffe im Gespräch mit schwäbische.de. So viel Löschwasser "auf einen Schlag, das wird von den Feuerwehren gerne genutzt".

Eine flexible Tonne fasst 5000 Liter Wasser

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens war der CH-53 als einziges Gerät für die Löscharbeiten im Einsatz. Durch die Löscharbeiten wurden mehrere Orte südlich von Berlin vor den Flammen gerettet.

Der Transporthubschrauber ist mit einem großen Wasserbehälter ausgerüstet, einer Art flexiblen Tonne mit einem Fassungsvermögen von 5000 Litern. Diesen füllt die Crew immer wieder an Badeseen in der Nähe auf und fliegt zurück zu den Brandstellen, um zielgenau Tausende Liter Wasser darüber auszuleeren.

Akute Lebensgefahr in den Dörfern

Weil akute Lebensgefahr in den betroffenen Gebieten herrscht, unterstützt die Luftwaffe den Feuerwehren und Behörden mit dem Transporthubschrauber. Ähnlich wie bei Hochwassereinsätzen leistet die Bundeswehr in solchen Ausnahmefällen Amtshilfe, über die beim jeweiligen Landeskommando entschieden wird. Der Inspekteur, also der oberste Soldat, der Luftwaffe entscheidet dann, wie viele Hubschrauber dafür abgeordert werden und wie lange sie im Einsatz bleiben.

Ruhezeiten sind ausgesetzt

Der Inspekteur war es auch, der kurzzeitig die Vorschrift außer Kraft setzte, dass die Besatzung des Hubschraubers ihre so genannte Crew Rest - also Ruhezeiten - einhalten muss. Im Fall des Einsatzes durfte sie länger fliegen. "Und sie wollten auch weiterfliegen", betont der Sprecher der Luftwaffe.

Die Luftwaffe ist mit dem CH-53 im Einsatz bei den Waldbränden in Brandenburg. (Foto: Johannes Heyn, Luftwaffe)

Die Flüge sind bei diesen Konditionen eine Herausforderung - denn einerseits behindert der Rauch die Sicht, andererseits beeinflusst die Hitze von unten die Flugeigenschaften. "Man muss ganz genau schauen, aus welcher Richtung man fliegt", betont der Sprecher. Bei solchen Einsätzen sei der Hubschrauber zwischen 75 und 150 Meter hoch in der Luft.

62 Löschangriffe, 310.000 Liter Wasser

Bis Freitagabend hat die Luftwaffe bei den Waldbränden in Brandenburg 62 Löschangriffe geflogen und dabei 310.000 Liter Wasser eingesetzt - "das entspricht etwa 2000 Badewannen", sagt der Sprecher. Aktuell befinde sich die Luftwaffe im "Standby". "Es ist windstill, das erleichtert den Feuerwehren die Löscharbeiten. Aber weitere Einsätze für uns sind nicht auszuschließen."