Laupheimer Läuferin gewinnt in Hessen

Am vergangenen Sonntag fand im Rahmen des Heimat- und Soldatenfests im hessischen Stadtallendorf auch eine Laufveranstaltung statt. An dieser nahm die Laupheimerin Julia Zweifel erfolgreich teil und konnte nicht nur die Frauenwertung gewinnen, sondern auch mit einem beachtlichen dritten Platz in der Gesamtwertung überzeugen.

Julia Zweifel ist bei der Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf stationiert. Sie nahm den Zehn-Kilometer-Lauf als Gelegenheit wahr, um ihr Leistungsvermögen zu überprüfen, schreibt sie in einer Mitteilung. Und das ist offensichtlich bestens: Mit der Zeit von 41Minuten und 45 Sekunden war sie die schnellste Teilnehmerin der Bundeswehr.