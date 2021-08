Laupheimer Künstler sprayt riesigen „Esel im Anzug“ auf Fassade

Ein riesiger Graffiti-Esel im Anzug ist seit Kurzem der Hingucker an der Rückwand des Drogeriemarkts am Gespinstmarkt in Ravensburg. Gesprayt hat ihn der Laupheimer Philip Walch, der sich erst vor wenigen Monaten als Graffiti-Sprayer selbstständig gemacht. Möglich wurde die Aktion durch das Förderprojekt „Pop up! Kunst im Stadtraum“ im Landkreis Ravensburg.

Wie die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mitteilt, studierte Walch dort bis 2018 Mediendesign. „Es ist schön, dass sich der Kreis nun schließt“, wird Walch hierzu in der Mitteilung zitiert. Denn seine Esel-Aktion befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Alten Theater, dem „Heim“ der Mediendesigner der Hochschule.

Das ist die Idee hinter dem Kunstwerk

Die Grundidee für das Kunstwerk stammt laut Mitteilung von Bernhard Gögler von der Zone für Gestaltung. Das Gebäude diente im 15. Jahrhundert der damaligen Patriziergesellschaft „Zum Esel“ als Versammlungsort. „Die Idee hat mich sofort gepackt“, sagt Walch, der dem Esel noch den Look mit dem Anzug verpasst hat.

Nicht schlecht staunten Passanten, als er sich nun per Spraydose ans Werk machte. „Viele sind stehen geblieben und haben mich angesprochen, die Resonanz war dabei durchweg super“, sagt der Sprayer, der vor wenigen Monaten sein Hobby zum Beruf gemacht hat.

So ist der Start in die Selbstständigkeit als Sprayer

„Es läuft gut“, meint er über die Anfänge seiner Selbstständigkeit – „Stone Graffiti“ ist sein Künstlername. Walch sprayt für Privatleute, Unternehmen oder mit öffentlichem Auftrag wie jetzt in Ravensburg. Auch Kurse plant er für die Zukunft.