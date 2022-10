Laupheimer können bedürftige Menschen unterstützen

Seit der vergangenen Woche können Kunden im Rewe-Markt im Activ-Center in Laupheim gepackte Tüten mit Lebensmittel kaufen. Diese nehmen sie aber nicht mit nach Hause, sondern spenden sie für den Martinusladen, der sie an bedürftige Menschen weitergibt.

„Die Artikel sind mit der Tafel abgestimmt. Wir besorgen extra lang haltbare Lebensmittel“, erklärt Michael Birnbreier, Leiter des Rewes im Activ-Center Laupheim. Gefüllt werden die Tüten beispielsweise mit Nudeln, Salzstangen, Müsliriegel, Keksen oder Schokolade. Jede Papiertüte kostet die Kunden fünf Euro. Wer eine Tüte kauft, lässt sie im Laden und sorgt damit dafür, dass sie an den Martinusladen gespendet wird.

Das ist wichtig, denn der Bedarf im Martinusladen ist in den vergangenen Monaten nochmal größer geworden: „Unsere Kundenzahl hat sich fast verdoppelt. Es sind zwischen 80 und 90 Ukrainer hinzugekommen“, erklärt Rosa Demuth, die seit 23 Jahren ehrenamtliche Leiterin des Martinusladen ist. Trotz der gestiegenen Lebensmittelkosten sei es ihnen gelungen, die Preise für die bedürftigen Menschen nochmal zu senken, so Demuth, so großzügig seien die Spenden.

Allerdings: Bei der diesjährigen Spendenaktion im Rewe hat die Beteiligung nach einer Woche noch Luft nach oben. Bislang kauften die Kunden 51 Tüten. Im vergangenen Jahr wurde mit 171 Tüten ein Rekord erreicht, 2020 waren es 101. „Da besteht noch Nachholbedarf“, sagt Birnbreier, ist sich aber auch bewusst, dass die aktuelle Krisensituation ein Grund dafür sein könnte, dass bei so manchem Kunden das Geld für Spenden knapp ist. Er verspricht aber: „Ich werde sicherlich aufrunden, falls die verkaufte Tütenanzahl im niedrigen Bereich bleibt.“

Außerdem richtet der Martinusladen die gleiche Aktion auch mit dem E-Center in Laupheim aus. So bleibt Demuth optimistisch und hofft auf eine erfolgreiche zweite Spendenwoche. Und auch für das kommende Jahr kann Birnbreier sie beruhigen: „Wir werden mit Sicherheit weitermachen.“

Für dieses Jahr sind die Kunden noch bis zum Ende der Woche eingeladen mit dem Kauf einer Papiertüte im Rewe-Markt (Activ-Center) bedürftige Menschen zu unterstützen.