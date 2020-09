Laupheimer Kinder drehen Sendung mit dem KiKa

Das Moor ist ein faszinierender und wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen und besonders schützenswert. Darüber möchte die Kindergruppe vom Nabu Laup-heim mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am kommenden Samstag von 9 bis 12 Uhr aufmerksam machen, berichtet der Nabu in einer Mitteilung.

Das Besondere dabei ist, dass die Aktion gemeinsam mit dem Fernsehsender Kinderkanal (KiKa) stattfindet. Schon im Vorfeld gab es Dreharbeiten, bei denen Christopher und Laurin aus der Kindergruppe mit dem Filmteam im Baustetter Osterried waren (Foto). Am Samstag auf dem Markt werden die Dreharbeiten weitergehen. „Schau in meine Welt“ heißt die Filmreihe, für die gedreht wird. Der Sendetermin steht noch nicht fest.

Engagierte Kinder aus Laupheim und Umgebung haben fleißig gebastelt, geschrieben und gemalt und möchten nun die Marktbesucher darüber informieren, wie wichtig die Moore für den Klimaschutz und somit für uns alle sind. Auf Bildern, bei einem Quiz und im Gespräch kann man erfahren, wo es Moore in unserer Gegend gab und gibt. Was lebt und wächst dort, warum sind Moore schützenswert und was haben CO2, Gruselgeschichten und schmelzende Gletscher damit zu tun? Foto: Privat