Laupheimer Jahrgang 1937 feiert 85er-Fest

Der Laupheimer Schuljahrgang 1937 hat das bestehende Zeitfenster, in dem es keine besonderen Corona-Maßnahmen mehr gibt, genutzt, um seine 85er-Feier abzuhalten.

Eine erfreulich große Quote von vierzig Angehörigen dieses starken Jahrgangs ist der Einladung gefolgt und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass nach langer Corona-Durststrecke Bedarf an sozialem Kontakt besteht.

Einheimische und von auswärts angereiste 1937er trafen sich am Sonntag, 18. September in festlicher Runde, um Wiedersehen zu feiern und angeregte Gespräche zu führen, ganz bewusst ohne begleitendes Programm.

Auftakt zu diesem Treffen war am Vormittag der Gottesdienst in Sankt Peter und Paul, zelebriert von Jahrgänger Pfarrer Franz Ladenburger. Mit einer eindrucksvollen Predigt befasste sich Pfarrer Hermann mit diesem Vorkriegsjahrgang und würdigte die Lebensleistung der Jubilarinnen und Jubilaren.

Zum Auftakt und zur Einstimmung auf die anschließende Feier mit dem kulinarischen Teil im Gasthof Schützen gab es ein prickelndes Getränk und zwei Trompentensoli von Günter Scharnagl.

Günter Liebmann blickte in seiner Ansprache zurück in die Schulzeit, erinnerte an den 2. Weltkrieg und an die Zeit danach, in der die 1937er aufgewachsen sind und am damaligen Wiederaufbau mitgewirkt haben. Damit hat er einen Bogen geschlagen zum aktuellen Geschehen mit dem Krieg in der Ukraine und all seinen schlimmen unmittelbaren Folgen für die Welt. „So was wollten wir eigentlich nie mehr erleben“, war das Resümee seiner Ansprache.

Bis in den späten Nachmittag hinein wurde noch bei Kaffee und Kuchen fröhlich „getratscht“, und Erinnerungen ausgetauscht, ehe man sich verabschiedete in der Hoffnung, das Altern zu ertragen.