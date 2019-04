Laupheimer Hubschrauber üben Einsätze gegen Waldbrände

Zwei Dinge geschehen gleichzeitig: Die ersten Meldungen über Flächenbrände in deutschen Trockengebieten tauchen auf, und in Laupheims Umgebung kreisen Bundeswehr-Hubschrauber über den Seen zwischen Rißtissen und Öpfingen, um aus den Gewässern Wasser zu schöpfen.

Der Gedanke über einen Zusammenhang liegt nahe – und tatsächlich gibt es Verbindungen: Laupheimer Hubschrauber üben den Einsatz gegen Waldbrände, und einer war auch schon bei einem Brand im Einsatz.

Zusammenarbeit mit Feuerwehr

Bis Ende vergangener Woche wurde unter dem Titel „Clearwater 2019“ in dem Seengebiet die Zusammenarbeit von zivilen Feuerwehren und militärischen Hubschrauberbesatzungen für Löscheinsätze im In- und Ausland geübt.

Diese Zusammenarbeit wird immer wieder geprobt, in diesem Fall nahmen Feuerwehrleute aus München sowie Wolfratshausen an der Übung teil. Vergangene Woche war zusätzlich auch das Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten mit zwei Bell-Hubschraubern beteiligt.

Ein Hubschrauber war bereits im Einsatz

Dass der Aufwand sinnvoll ist, hat die Realität bereits wieder erwiesen. Angesichts der ungewöhnlichen Trockenheit in diesem Frühjahr gab es nicht nur zahlreiche Warnungen vor der Waldbrandgefahr, sondern auch bereits den Ernstfall für Laupheimer Hubschrauber-Piloten: Eine CH-53 aus Laupheim war vergangene Woche bei der Brandbekämpfung in Thüringen im Einsatz – bislang der erste.

Auch ein Hubschrauber der Lufttransportgruppe, welches ebenfalls zum Hubschraubergeschwader 64 gehört, war letzte Woche in Niedersachsen ebenfalls zur Brandbekämpfung im Einsatz.