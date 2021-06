Laupheimer Heimatfest: Was trotz Corona stattfinden darf

Auch dieses Jahr kann das Kinder- und Heimatfest wegen der Corona-Pandemie nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Zwar wird die Stadt wieder mit Fahnen geschmückt und in Grün, Weiß und Rot leuchten, doch auf die Festumzüge, den Biergarten und die Attraktionen auf dem Festplatz werden die Laupheimer erneut verzichten müssen.

Welche Aktionen geplant sind

Immerhin: Die Möglichkeit, ein Stück des geliebten Heimatfests für sich „dahoim“ zu gestalten, besteht. Dazu sind, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, für das kommende Wochenende unterschiedliche kleinere Aktionen geplant.

So wird der Rottalmolle am Samstag und Sonntag (26./27. Juni) durch Laupheim und die Teilorte fahren, allerdings erneut ohne seine kleinen Passagiere. „Der Grund hierfür ist, dass ein sinnvolles Hygienekonzept bei der Anzahl an Kindern nicht umsetzbar ist“, sagt die Stadt. Bei gut 20 Kindertageseinrichtungen, die man anfahren müsste, würden die erforderlichen Hygienemaßnahmen einen nicht leistbaren Zeitaufwand bedeuten.

Rottalmolle lässt Stimmung aufkommen

Im Sinne der Gleichberechtigung sei es auch keine Option, nur bestimmte Kinder fahren zu lassen und all die anderen nicht. Dennoch soll der Rottalmolle durch seinen Anblick und vor allem seinen typischen Klang ein wenig Kinder- und Heimatfeststimmung aufkommen lassen.

Heimatfestfreunde präsentieren Wagen

Genauso wie der Rottalmolle gehören auch die Wagen der Heimatfestfreunde zum Fest. Sie werden deshalb am Heimatfest-Wochenende ihre schönsten Wagen auf dem Rathausvorplatz präsentieren. Diese können am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr bestaunt werden.

Zudem werden in Schaufenstern in der Innenstadt Modelle von Festwagen ausgestellt. Sie zieren nicht nur die Schaufenster, sondern weisen auch darauf hin, dass in diesen Geschäften Heimatfestbändel für fünf Euro je Stück erworben werden können.

Kinderkarussell lockt auf den Rathausvorplatz

Um auch den Jüngsten eine Freude zu machen, wird sich von Donnerstag, 24. Juni, bis einschließlich Montag, 28. Juni, ein Kinderkarussell der Schaustellerfamilie Gebauer auf dem Rathausvorplatz drehen. Am Donnerstag, 24. Juni, ist es von 15 bis 20 Uhr in Betrieb, von Freitag bis Montag von 11 bis 20 Uhr.

Eine Aktion für Groß und Klein bietet das Jugendhaus an. Auch dieses Jahr wird der „Actionbound“ zum Kinder- und Heimatfest freigeschaltet. Beginnend am Jugendhaus, führt die kostenlose App „Actionbound“ durch den Verlauf des Kinder-und Heimatfests, wobei verschiedene kleine Aufgaben auf die Teilnehmer warten.

Digitale Schnitzeljagd führt durch Laupheim

Über die App „Actionbound“ lässt sich bei der digitalen Schnitzeljagd einiges über Laupheim und sein geliebtes Fest erfahren. Darüber hinaus sorgt das Jugendhaus durch sein Internetradio-Programm für akustische Untermalung.

Wer sich die Stimmung des Kinder- und Heimatfestes nach Hause holen möchte, dem sei das Internetradio „Boom471“ empfohlen. Neben Höhepunkten der Summernight- Festivals der vergangenen Jahre werden auch Schmankerl wie ein Live-Jazz-Konzert von 11 bis 11.45 Uhr zum Frühshoppen angeboten. Der Stream lässt sich unter http://stream. laut.fm/boom471 aufrufen. Auch erhält man dort eine Übersicht über den Sendeplan.

Musikalische Einlagen zum Heimatfest

Am Freitagabend, Samstag- und Sonntagnachmittag sowie am Montagvormittag geben die Stadtkapelle, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg spontan kurze Einlagen an verschiedenen Stellen in der Innenstadt. Genaue Uhrzeiten und Orte nennt die Stadtverwaltung nicht, größere Menschenansammlungen sollen tunlichst vermieden werden.

Unter www.laupheim.de sowie im Facebook-Auftritt der Stadt Laupheim wird am Donnerstag ab 16 Uhr ein „digitales Heimatfest-Schmankerl“ veröffentlicht, kündigt das Rathaus an.

Oberbürgermeister hofft auf Fest in 2022

Oberbürgermeister Gerold Rechle blickt zuversichtlich in die Zukunft. Er hofft, dass 2022 wieder „Die Welt bei uns zu Hause“ ist, „Traumwelten“ sich verwirklichen lassen oder „Raum und Zeit“ während der fünften Laupheimer Jahreszeit Kopf stehen und ganz Laupheim gemeinsam das Kinderfestlied „Am Himmel hoch die Sonne glänzt“ anstimmt.