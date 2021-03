Laupheimer Handballer nehmen an Hanniball-Challenge teil

Jugendspieler des Handballvereins Rot-Weiß Laupheim (HRW) nehmen an der Hanniball-Challenge des Deutschen Handballbunds (DHB) teil.

Wie Rot-Weiß Laupheim mitteilt, bleibe die Corona-Pandemie eine große Herausforderung für die Gesellschaft und den Handballsport. Insbesondere für Kinder gestalte sich die Situation schwierig, denn die gemeinsame Bewegung und der damit verbundene Spaß seien wichtig für die persönliche Entwicklung.

Die Laupheimer Trainer Michael Schikorr und Christian Ließfeld seien froh, dass sie ihren Spielern der E-und D-Jugend mit der DHB-Hanniball-Challenge einen bundesweiten Wettbewerb zusätzlich zum seit November stattfindenden Online-Training bieten können. Bei der Hanniball-Challenge, benannt nach dem DHB-Maskottchen „Hanniball“, absolvieren die teilnehmenden Mannschaften jede Woche von zu Hause aus drei Übungen und können sich in direkten Duellen mit anderen Teams messen. Am Ende der Woche erfahren die Mannschaften ihre Ergebnisse, ihren Tabellenstand und die Spielpaarung fürs nächste Woche.

Inzwischen sind laut Verein bereits mehr als 700 Mannschaften für den bundesweiten Wettbewerb angemeldet. Die beiden E-Jugendmannschaften HRW Rockets und HRW Bulls treten in der ersten Runde gegen die E-Jugendmannschaften des HT München an. In der D-Jugend ist der erste Gegner der HRW Rookies die Löwen D-Jugend des LTV Wuppertal. Die HRW Youngster stehen in ihrem ersten Spiel einer D-Jugend des ATSV Habenhausen, einem Verein aus Bremen, gegenüber. Laut Verein können sich mit der Aktion bundesweit Mannschaften mit Spaß vergleichen. Dabei entstehe auch wieder etwas Wettkampfcharakter, mit Zusammenhalt und Fairness im Vordergrund.