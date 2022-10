Laupheimer Gespräche mit Zeitzeugen

Bei den Laupheimer Gesprächen, einer Kooperation des Laupheimer Museums zur Geschichte von Christen und Juden und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, ist in diesem Jahr ein Zeitzeuge zu Gast, dessen Leben eng mit Laupheim verbunden ist. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Karl Magnus Graf Leutrum von Ertingen, 1931 geboren, ist der Urenkel von Kilian von Steiner. In einem Zeitzeugengespräch am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim, berichtet er über die Geschichte seiner Familie auf Schloss Großlaupheim und erzählt von den herausfordernden Zeiten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.