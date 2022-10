Laupheimer Funkamateure öffnen Türen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Funkamateure des Laupheimer Ortsverbands im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC e.V.) konnten anlässlich der durch den Westdeutschen Rundfunk am Tag der Deutschen Einheit veranstalteten Aktion 17 Gäste, Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern, im Klubheim in Untersulmetingen begrüßen.

Der Aktionstag des WDR hatte mit dem Thema „Spannende Verbindungen“ für die Funkamateure genau das passende Motto gewählt. So konnten die Besucher an der Klubstation unter Aufsicht erfahrener Funker Verbindungen zu anderen Stationen in Sprache, per Chat und E-Mail herstellen und das ohne Handy und Internet. Es kamen viele Kontakte zu anderen Funkstationen zustande, eine davon zur DARC-Zentrale in Baunatal und ebenso ins Sendestudio des WDR in Köln.

Die Funker hoffen, dass durch diese Aktion der Amateurfunk bekannter wird und insbesondere unter den beteiligten Kindern und Jugendlichen das Interesse für dieses spannende Hobby geweckt wird.