Laupheimer Fotokreis schneidet bei Landesfotomeisterschaft gut ab

Der Laupheimer Fotokreis hat in der Clubwertung bei der diesjährigen Landesfotomeisterschaft Baden-Württemberg des DVF (Deutscher Verband für Fotografie) einen guten vierten Platz erreicht. Zu diesem Erfolg mit insgesamt 30 Annahmen (30 verschiedenen Werken) haben folgende Fotokreismitglieder beigetragen: Thomas Eder (5 Annahmen), Stanislav Belicka (4), Peter Jansen (4), Johnny Krüger (4), Robert Span (4) Dirk Zimmermann (3), Monika Panzer (2) und Bernd Hillerich (2). Die Jury zeichnete zusätzlich jeweils ein Foto von Johnny Krüger („Fuchs am Hirschkopf“) und ein Foto von Dirk Zimmermann („Der Mann im Vulkan“) mit einer Urkunde aus. Außerdem können sich Peter Jansen und Johnny Krüger über je einen Sonderpreis der Stadt Sinsheim freuen. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 25. April, in der Dr.-Siebert-Halle in Sinsheim statt.

Foto: Johnny Krüger