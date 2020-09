Laupheimer folgen dem Ruf des Bussards

Am vergangenen Samstag hat der Wildtierschützer Oliver Berstecher seine Wölflings-Pfadfinder des Laupheimer DPSG Stammes Kon-Tiki sowie den Schnürpflinger Kindergarten zu sich in sein Jagdrevier nach Schnürpflingen eingeladen. Mit dem nötigem Corona-Abstand konnten sich alle interessierten Eltern und Kinder vom Laupheimer Falkner Christian Schuler mit seinem Wüstenbussard Luna begeistern lassen. Geduldig beantwortete der Falkner alle Fragen und Luna begeisterte mit ihren Flugkünsten. „Ich war begeistert, dass so viele meiner Einladung gefolgt sind und die Kinder so viel Interesse zeigten“, sagt der Leiter der Wölflinge und Jäger Oliver Berstecher (rechts im Bild mit Falkner Christian Schuler). Auch Kon-Tiki-Wölfling Layla war begeistert von Bussard Luna (links). Foto: Privat