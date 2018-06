Laupheimer Crews bekommen neue Hubschrauber

Mit einem neuen Hubschrauber-Modell wird das Hubschraubergeschwader 64 in Laup-heim in den nächsten Monaten ausgerüstet: Die ersten beiden leichten militärischen Mehrzweckhubschrauber vom Typ H145M hat der Hersteller, Airbus Helicopters, am Dienstag in Donauwörth an die Bundeswehr übergeben.

Die Helikopter werden in Laupheim stationiert, von Laupheimer Crews geflogen und für das Kommando Spezialkräfte (KSK), das Sondereinsatzkommando der Bundeswehr, in den Einsatz gehen. Die Bundeswehr hat als Erstkunde der H145M insgesamt 15 Exemplare bestellt.

Sichtlich stolz ist der Kommodore des Laupheimer Geschwaders, Oberstleutnant Stefan Demps, an diesem nebeligen Dienstag. Zusammen mit etlichen Soldaten seines Verbands ist er nach Donauwörth gekommen, um die ersten beiden Hubschrauber zu übernehmen. „Ein besonderer Tag für die Luftwaffe, für Laupheim, für die Bundeswehr“, sagt er. Denn das neue Fluggerät stelle für das KSK Fähigkeiten bereit, die bisher fehlten: „Besonders in schwierigem Gelände ist der Hubschrauber gut einsetzbar“, sagt Demps.

Besonders stolz ist der Kommodore, dass Fachleute aus seiner Mannschaft an der Entwicklung des Typs H145M mitgewirkt haben: „Wir haben eine eigene Planungszelle aufgebaut, die hervorragende Arbeit geleistet hat!“ Das Team habe die H145M für ein breites Spektrum an Aufgaben ausgelegt: in den Bereichen Versorgung, Überwachung, Luftrettung, bewaffnete Aufklärung und medizinische Evakuierung. „Die Maschinen sind mit einem Abseilsystem für Bodeneinheiten, einem Lasthaken, einer Seilwinde, einem Geschütz an der Seitentür, ballistischem Schutz und einer elektronischen Selbstschutzanlage ausgerüstet, die dem KSK eine große Vielfalt an neuen Einsatzmöglichkeiten bieten“, ergänzt ein Airbus-Sprecher.

Integriert in den Einsatzverbund Spezialkräfte, fliegen die Laupheimer bisher zwei unterschiedliche Hubschraubermuster: die große CH- 53 mit Platz für bis zu 36 Soldaten und die kleine BO-105. Beide sind speziell umgerüstet. Während die CH-53 weiter gebraucht wird, soll die BO-105 nach und nach ausgemustert werden. Für den Dienst melden sich nach Bundeswehrangaben nur Freiwillige, die voll hinter diesem besonderen Auftrag stehen: „Der Unterschied zu den anderen Fliegern besteht darin, dass die Laupheimer Crews die qualifizierte Unterstützung von Spezialkräften bei der taktischen Luftbeweglichkeit mit Hubschraubern sicherstellen.“

Im Januar kommen die ersten beiden Maschinen nach Laupheim, dann beginnt nach Angaben des Kommodore die fliegerische Ausbildung. Danach trainieren die Flieger den Umgang mit der militärischen Ausstattung, ab Mitte des Jahres kommen die KSK-Männer hinzu. Ab 2017 steht die H145M für den Einsatz bereit.